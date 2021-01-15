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لا إسلام سياسي حكم العراق بعد عام ٢٠٠٣م حتى يتقولوه وينتقدوه

15 2021-01-15

 

حسن المياح ||

 

 هذه أكذوبة  , وتلك هي المكيدة المجرمة ,  وهو الكمين اللعين الى دين الله الإسلام الذي ينصبون عداوة وحقدآ وإجرامآ..... ???

من بلادة ومكر العلمانية والتعولم الإرهابي , والليبرالية والمدنية المتطورة داروينيآ , أن الإسلام السياسي قد فشل وأثبت هزاله حينما تصدى وتسنم التكليف المسؤول في حكم العراق بعد عام ٢٠٠٣م , وهي مقولة يعبر عنها في علم الإصول ( سالبة بإنتفاء الموضوع ) ,... بمعنى أن شريعة الله سبحانه وتعالى المتمثلة بأحكام الإسلام ومفاهيم القرآن لم تكن هي الحاكمة ولا وجود لها حضورآ أو حاكمية , ولا هي مطبقة بما هي عليه من تكاليف وإلتزامات تطبيق ... ???

نعم أن الشخص الحاكم هو مسلم هوية أحوال مدنية وبطاقة وطنية فقط , ولم يتخذ من الإسلام بما هو تشريع إلهي سماوي دستور حاكمية , ونظامآ إجتماعيآ سياسيآ صالحآ حاكمآ ..... ???

 

وإلا ..... لم ( بكسر اللام وفتح الميم ) يوجد الكثير من المحرمات والموبقات والمحضورات والممنوعات والمنهي عنها والمتجنب سائرة سلوكآ , وشائعة تطبيقآ من نظام ربوي ومظالم , وهدر مال عام وخاص , وشرب خمر وزنا مشهور معلن , ومراقص وحانات خمر ومجون , وظلم وفساد , وما الى ذلك .... مما يخالف ويتعارض مع شريعة الإسلام ..... ???

فعن أي إسلام سياسي كنظام إجتماعي يحكم تتحدثون وتنتقدون , وتروجون وتهرجون , وتختلقون وتتناوشون ....... وتصرخون وتتصايحون , وتعربدون وتهلوسون , وتتمشدقون وتتفكهون , وتسربتون وتلوصون , ....... وأنتم المتحذلقون جاهلية مطبقة وجهالة مستشراة , والمتفيهقون الأكاذيب والتدليسات والفبركات والمنتحلات  وغشاشة الأمور على أنها حال واقع , لا نرى له حركة محسوسة مشاهدة , ولا نسمع له حسيسآ ولا ركزآ يجلب الإنتباه.......???

مالكم كيف تهذون زمجرة , وتلوكون مفتعلات إجترارآ , وتلبسون الحق بالباطل .... وأنتم المجرمون العارفون حقيقة خبثكم وحقدكم وعمالتكم المجرمة المنحطة السافلة ........ ???

لو ~ حقآ ~ كان الإسلام حاكمآ بعد عام ٢٠٠٣م , لما سمح لكم أنتم , ولا غيركم الأوباش الزاعمين حاكمية الإسلام السياسي زورآ وبهتانآ , ويافطة وإعلانآ , ولافتة ووسيلة خادعة متوسلة , المتسلطين عنوة وبلطجة وعمالة , أن تتسلطوا , وتقتربوا من كرسي الحكم وبسط اليد قيادة وإدارة , وتصرفآ وسلوكآ ..... ,

لأنكم وهم لا يشم منكم رائحة الإسلام إعتقادآ حاكمآ , ولا عطر منشم إيمانآ وتطبيقآ وسلوكآ...... ???

 فكيف يؤتمن على الإسلام نظامآ إجتماعيآ سياسيآ صالحآ حاكمآ , والشخوص الحاكمة المتسلطة التي تلبط ظلمآ وترعد بلطجة وتمارس إنتقامآ , والتي تنحرف عقيدة وسلوكآ , وتتسافل إيمانآ وتطبيقآ , وتهبط سيرة وأخلاقآ , ........... ???

ويقال هذا هو النظام الإسلامي السياسي الذي تصدى حاكمية وقيادة .... , ففشل وأفسد ونهب وظلم , .... ووووو .......

وهو لا إسلام يحكم , وما هو بإسلام حاكم , ولا الحاكمية الواقعية المتسلطة تمت الى الى الإسلام بشيء أبدآ , ولا حتى لفظآ يصلح أن يطلق عليه أنه إسلام الله سبحانه دينآ وشريعة , وإسلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وإله رسالة وتبليغآ...... ???

الإسلام السياسي مقولة إستعمارية إستكبارية مجرمة فاسدة , وأنها يافطة حقد ماسوني مجرم ناقم تخطيطآ , وأنه فذلكة إستهبال ناقمة إرهابية مفتعلة , وأنها شماعة غدر آفكة منتحلة مختلقة ....... , القصد منها , ومن كل ما وصفنا به على أنه إسلام سياسي ..... , هو محاربة الإسلام دينآ , وتمييع عقيدة لا إله إلا الله في نفوس الناس وقلوبكم وتبخيرها , وتحريف شريعته , وتشويه نظامه الإجتماعي السياسي الأصلح الذي يقود الحياة إنسانآ بشرآ وأرضآ بلدآ..... ???

النظام السياسي الذي تربع على صدور العراقيين بعد عام ٢٠٠٣م , هو النظام الديمقراطي الرأسمالي الغربي الربوي القائم على أساس الإنفلات بإسم التحرر والحرية ,  وعلى الربا والظلم والإحتكار والإستئثار والحرمان  في التعامل ...... , وقد فرض عنوة وبلطجة وقهرآ من قبل المستعمر المحتل المستكبر الأميركي والقوات الغربية المتحالفة معه على الظلم والإستغلال , والسلب والنهب والإحتلال ..... , وهو نظام كافر مجرم , منحرف ظالم , سالب هادم , مصادر ناقم ..... ووووو .....

فكيف يقال عنه إنه النظام الإسلامي السياسي .... ? ..... وقد فشل قيادة وإدارة وتطبيقآ , وأنتهى بالعراق الى الفساد والإجرام , والنهب والإرهاب , والإستئثار والإنتقام ....... ???

إنه نظام أسيادكم المستكبرين المحتلين الأجلاف الأوساخ ..... , يا عملاء أنجاس , وأوباش مستعبدين ......... ???

ولا علاقة للإسلام لا من قريب ولا من أقرب , ولا من بعيد ولا من أبعد بكل ما يحمل هذا العنوان ( الإسلام المحمدي رسالة السماء ) النبراس العلم من معنى ومضامين , وجواهر عقيدة وسلوك ,  وياقوت أحكام ومفاهيم أحمر ......... ???

لا تحتجبوا لئامة وجبنآ وخناثة باللثام الأسود الداكن الغامض الأظلم , وتجأرون وتنعقون وتخورون وتنبحون مواءآ ووصوصة مرتعدين راعدين ,  ومرتجفين راجفين ........ , وتتصورون أنكم نلتم من الإسلام عقيدة وشريعة , ونظام حكم وسلوكآ عمليآ ونبل أخلاق........ ???

كلا ..... وترليون كلا .... كما هو قياس وإحتساب الموازنة السنوية في العراق بالدنانير الهابطة قيمة , واللامعة صوتآ وتصريحآ ....... ???

أنتم أقل ضئالة من الصغر والتصاغر حجمآ ..... تناطحون جبلآ فولاذآ أشمآ ثابتآ راسخآ ..... , وأنى لكم التناوش وانتم الأبعاد الصعاليك المناكيد وجودآ ووجودات ...... ???

وأنتم هزال الخراف التي توهن قرنها نطحآ بحائط حديدي صلب من فولاذ أصلب , متماسك كتلة وقوامآ ..... ???

أو كناطح صخرة صمآ موهمآ ذاته المجرمة الهزيلة المنحرفة الهابطة المتسافلة , أنه موهنها , أو مضعفها , أو مستضعفها , وهي التي قلعت قرنيه الهشتين الوضيعتين من أساسها.....???

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