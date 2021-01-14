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١٠ نقاط بتفكير مدير "سي اي ايه" الجديد


 

متابعة ـ قاسم آل ماضي ||

 

قال نائب وزير الخارجية الأميركي الأسبق ويليام بيرنز

في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن عدم رد إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على تجاوز دمشق «الخط الأحمر» في نهاية 2013 «أثر سلباً على نفوذ أميركا ودورها في العالم».

وكان بيرنز يتحدث في لندن، بمناسبة إصدار كتابه «قناة خلفية» الذي يرصد تجربته خلال ثلاثين سنة في الخارجية الأميركية، عمل فيها تحت إدارات خمسة رؤساء أميركيين، وعشرة وزراء خارجية.

ونشرت «الشرق الأوسط» النص الكامل. وهنا أهم 10 نقاط قالها بيرنز:

1- قرار الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل خلق مشكلتين.

2- لم تكن تلك الرغبة الأولى لـحافظ الأسد وياسر عرفات وإسحاق شامير للذهاب إلى مؤتمر مدريد؛ لكننا استعملنا خليطاً من القوة والمهارة لترتيب عقد المؤتمر.

3- العقيد معمر القذافي أغرب زعيم يمكن للمرء أن يلتقيه. ذات مرة، كان يرتدي «بيجامة» عليها صور الديكتاتوريين الأفارقة. وعندما كان يحدق بالسقف، حاولت أن أحصي عدد صور الديكتاتوريين على قميصه.

4- الرئيس فلاديمير بوتين لديه خليط فريد من الشعور بالظلم والطموح وعدم الأمان. كي نفهم الهجوم الروسي حالياً يجب فهم روسيا في البداية، عندما كان هناك خليط من الأمل والفوضى. بوتين جاء بعد عشرين سنة لتحقيق هدفين: إعادة الدولة الروسية والدور الروسي.

5- لا أنسى أول مرة التقيت فيها بوتين صيف 2005، عندما ذهبت لأقدم أوراق اعتمادي مع رسالة من الرئيس الأميركي. مبنى الكرملين صُمم بطريقة ترهب الضيوف الأجانب. دخل وأخذ يدي ثم حدق في عيني، وقبل أن أحكي أي كلمة، قال: «أنتم الأميركيون يجب أن تصغوا أكثر. لا تستطيعون القيام بالأمور على مزاجكم».

6- الصين ظاهرة فريدة في القرن الـ21. هناك تحدٍّ كبير لأميركا، كيف تتعامل مع هذا الصعود. الصين قوة صاعدة ودائمة. روسيا مختلفة... وماضية في التراجع كدولة.

7- قمنا بأخطاء في سورية. وأعتقد أن بوتين استفاد من أخطائنا. قلنا إن على الأسد الرحيل، ثم وضع الرئيس أوباما «الخط الأحمر»؛ لكنه لم يحترمه.

8- نعم «العقوبات الأميركية على إيران»، تؤثر؛ لكني لا أعتقد أنها ستؤدي إلى تغييرات كبرى، واستسلام النظام ورفعه الراية البيضاء.

9- في ضوء مشكلات الشرق الأوسط، وعودة روسيا، وصعود الصين، فإن العلاقات الأميركية - الأوروبية هي أهم من أي مرحلة سابقة؛ لكن، للأسف، الآن هناك أوروبا ضعيفة ومنقسمة.

10- إنني متفائل في المدى المتوسط بأن الديمقراطية قادرة على حل المشكلات؛ لكن هناك تحديات في المدى القصير. أنا واقعي في المدى القصير، ومتفائل في المدى الطويل

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١٠ نقاط بتفكير مدير "سي اي ايه" الجديد
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الفياض والعقوبات الأمريكية
لا تحشروا إسم ايران ولا تدّعوا لها بطولات مسيئة لسمعتها
يخصي الكلب بعشرة فلوس ويطهر يديه من نجاسته بعشرين فلس.
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