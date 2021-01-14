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مشكلة وحلها ..!

18 2021-01-14

 

حسن المياح ||

 

المشكلة هي : ( مرض أخلاقية الهزيمة ) .

 

وحلها هو : ( كيف يكون التغيير حتى يتم الإصلاح ) .

 

كل مشكلة تقع وتحل في الواقع الفردي والإجتماعي للناس , لا بد لها من حل . كما هو المرض الذي يفتك بالإنسان الفرد والناس إجتماعآ ( مجتمعآ ) , لا بد له من علاج , ليسلم الإنسان والناس ( الفرد والمجتمع ) من الخطر والأخطار التي تهدد الحياة , والتي تحولها من طبيعة عيش هانيء سلام سليم الى حالة أتون حرب , نارها مستعرة حارقة تأكل الأخضر من الإنسان واليابس من المجتمع , ويصبح الجميع رمادآ هباءآ , بعدما خطط له أن يكون شيئآ من الأشياء يدرج على الأرض سعادة وجود , وحبور أمل حياة إنسانية كريمة عزيزة .

فكانت المشكلة هي , والتي أسميناها ب ( مرض أخلاقية الهزيمة ) , وعرضناها عرضآ مفصلآ , ولا زلنا منشغلين بإكمال تفاصيل هذا العرض , بغية إتمامه , في حلقات على شكل أقسام , لنستوعب المشكلة بما هي على تمامها وكامل كليتها بتفاصيلها وتفرعاتها وتشعباتها , حتى يتسنى لنا الحل الكامل المستوعب لتلك المشكلة الإجتماعية والحالة النفسية للفرد الإنسان . ونكون بذلك قد بذلنا الجهد الجهيد لإنتشال الإنسان ( وخصوصآ المواطن العراقي ) من محنة الكابوس المطبق المتسلط على كيان وجوده كإنسان فرد ومجتمع شعب وأمة ووجود إجتماعي , بإماطة الركام الغليظ الثقيل الجاثم , من أجل بزوغ المعدن الأصيل الذي خلق على أساسه الإنسان , ليعيش حياة إنسانية كريمة  صالحة فضلى .

 وإستعجالآ , وتلبية للطلبات الكثيرة الملحة التي تريد وبإصرار , وتتشوق برغبة متلهفة لمعرفة الحل لهذه المشكلة النفسية والإجتماعية التي يتعرض لها أفراد الإنسان ومجتمعات الشعوب , وهم يكررون القول بسأم مؤلم , ونفاد صبر قاتل , معلنين بصرخة تأوه غاضبة , تبحث عن مخلص ومنجي , ولسان حالها يقول :

 أننا فقط نسمع ونقرأ ونتعرض ونمرض ونعاني مشاكلآ ..... ; ولكننا لا نلقى الحل , ولم نتطلع الى علاج , ولا ولم ولن نحصل على دواء شفاء ..... , ووووووو , ...... ???

ولذلك , وإستجابة للطلبات الطيبة المؤمنة الكريمة العزيزة الغالية , وشعورآ منا بالمسؤولية والتكليف الشرعي , نسارع بإصدار سلسلة مماثلة تمثل الحل للمشكلة ( مرض أخلاقية الهزيمة ) مجاراة , ومماشاة , ومساورة , لإتمام عرض المشكلة , وأسميناها ب ( كيف يكون التغيير حتى يتم الإصلاح ) .

 

 والله سبحانه وتعالى نسأل , أن يوفقنا لذلك  , وبه نستعين .

 

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