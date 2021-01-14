المقالات

سَيُصبحُ العالَمُ أكثرَ أمانًا..!


 

الدكتور عليّ الدّلفيّ ||

 

المُقرّرُ (وفقًا للهمجيّةِ التّرامبيّةِ)

أنْ يُصبحَ العالمُ أكثرَ أمانًا!!!

‏هذهِ الصّورةُ مِنْ داخلِ (الگونغرس) الأمريكيّ؛ لقوّاتِ الحرسِ الوطنيّ و(المارينز)؛ وَهُمْ يفترشونَ الأرضَ؛ مِنْ أجلِ حمايتهِ مِنْ المُهرّجِ؛ العنصريّ؛ الشّعبويّ؛ رئيسِ الولاياتِ المُتّحدةِ الأمريكيّةِ!!

‏أيُّ دولةٍ (ديمقراطيّةٍ) هذهِ التي تخافُ مِنْ رئيسِهَا لحمايةِ مؤسّساتها؟!!

يبدو؛ فعلًا؛ سيصبحُ العالمُ أكثرَ أمانًا بَعْدَ همجيّةِ ترامب؛ وانهيارِ (ديمقراطيّةِ) أمريكا الزّائفةِ!

(أمريكا) التي تبنّتْ (نظريّةَ الفوضى الخلّاقةَ) وصدّرتها إلىٰ الشّرقِ الأوسطِ؛ ويُعدُّ الأمريكيّ (مايكل ليدن)؛ وهو أحدُ أعضاءِ معهدِ (أمريكا إنتبرايز) المُختصِّ بالدِّراساتِ القوميّةِ والأمنِ القوميّ؛ أوّلَ مَنْ تناولَ مفهومَ (الفوضى الخلّاقةِ والتّدميرِ البنّاءِ) في المجالِ السّياسيّ صراحةً؛ وهي الفكرةُ الأساسيّةُ لمشروعِ تغييرِ الشّرقِ الأوسطِ الذي تمَّ إعدادهُ في (٢٠٠٣)؛ وَقَدْ صرّحتْ بِهِ بصورةٍ علنيّةٍ (كونداليزا رايس) وزيرةُ الخارجيةِ الأمريكيّةِ سابقاً؛ حينما ذكرتْ أنَّ أمريكا لديها خطّةٌ لنشرِ (الدّيمقراطيّةِ) في الشّرقِ الأوسطِ؛ مِنْ خلالِ (الفوضى الخلّاقةِ)؛ للتخلّصِ مِنَ الأنظمةِ (الدّيكتاتوريّة) في دولِ المنطقةِ!! ويبدو فاتها؛ وتناستِ الوزيرةُ (رايس) أنَّ هذهِ (الأنظمة) مِنْ صنيعةِ (أمريكا) نفسِهَا؛ وهي مَنْ دعمتْهَا؛ ورعتْهَا؛ ووقفتْ بجانبِهَا؛ ضدَّ شعوبِهَا. وَقَدْ ساعدَ ذلكَ كُلّهُ؛ بشكلٍ مباشرٍ؛ علىٰ أنْ تفتكَ هذهِ (الأنظمةُ الشّموليّةُ الإجراميّةُ) بشعوبِهَا فتكًا؛ وتجرمَ بِهَا إجرامًا؛ وتبطشَ بطشًا؛ وتقتّلَ تقتيلًا... . مَنْ دونِ أنْ يرفَّ لها جفنُ؛ لأنَّ (أمريكا) خلفَهَا؛ وهي سندُهَا طِوالَ عقودٍ مِنَ الدّهرِ!! 

‏‫أمريكا تنهار

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فوبيا التطبيقات والحقيقة المرة
إصبع على الجرح..إذا نام شعب كثيرا ؟!
مشكلة وحلها ..!
حاضر مهزوم..ومستقبل مجهول 
سَيُصبحُ العالَمُ أكثرَ أمانًا..!
ابو فدك اروح فدوة لك..
صناعةُ الجهلِ المُقدّسِ وأوهامُ النُّخبةِ..بينَ تطلّعاتِ الجماهيرِ والمُثقّفِ الأجيرِ!
من كان صديقي!
فنتازيا نقاشية ||
بعثرة الأفكار غاية العدو
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.2
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك