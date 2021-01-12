رؤوس اقلام..!

قاسم الغراوي||

* المطلوب من الحكومة اعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية َمن خلال الاصلاحات الحقيقية وتقديم ماهو افضل للشعب على كافة المستويات.

* نحن بحاجة الى طفرة نوعية في الوعي لتجاوز المحنه والتكاتف لبناء المجتمع بالتعاون والتضحية ونكران الذات وان نكون ايجابيين بسلوكياتنا في كل مكان وزمان.

* استلهاَم الدروس من الماضي يعني ان تتمسك بافرازاته الواقعة على الحاضر ايجابيا وتعمل لتطبيق القيم الايجابية لتلك الواقعة لا ان تكتفي بالذكرى.

*الطبيعة محكومة بالصراع الابدي، ففي كل زَمن ظلم يقابله نهضة للعدالة ، وصراع بين قيم التخلف والامية والظلام يقابلها وهج المعرفة والعلَم ، هناك صراع من اجل البقاء ولن يدوم بقاء الظالم وستنتصر ارادة الخير والحرية.

*الثورة الحقيقية والتغيير الصحيح يبدا خطوة من داخل الانسان وعليه ان لايخضع للسلوكيات الشاذة في المجتمع وان اصبحت سائدة، كن منفردا وقائدا لنفسك.

* حتى نفهم الحقائق التاريخية علينا ان لا نقدس جميع ماكتب خلال قرون مضت ونربط الاحداث بالصراعات الدينية من اجل السلطة دون تشريح الحوادث ومواقف الاشخاص لنفهم الحقيقة بعد خضوعها للمنطق.

*التوافق الخارجي اخطر بكثير من التوافق الداخلي لانه يصادر القرار السياسي ويشرعن للتدخل في الشان العراقي.

*جميع الثقافات تتغير وتتحوّل ، حتى لو كان من المؤكد ان الثقافات المسماة« تقليدية »تبقى أقل استعداداً وأقل استجابة من الثقافات المسماة «حديثة».

*من الصعب على المرء، مهما كان انتماؤه السياسي، أن ينكر أن مجال السياسة أصبح خلال السنوات الاخيرة أقل تحضرا ودماثةً وسوءآ.

*اذا صعب عليك قول الحق ولم تجهر به فلا تصفق للباطل كي لايموت الحق .

*رساله الاعلام التثقيف والتوعية والترويج ونقل الحقائق والترويح والتحفيز لا التملق وقلب الحقائق وان يسعى دائما للقيم الانسانية النبيلة والمساهمة في بناء المجتمع ايجابيآ.

ــــــــ