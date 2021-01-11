دسيسة "الإسلام السياسي" خدعة ماسونية إستكبارية..!

حسن المياح ||

· مرض أخلاقية الهزيمة ( القسم الثامن والعشرون )

عش ووكر ومستنقع أفكار ومعتقدات الحداثة الزائفة , وما بعدها المتلونة الكاذبة , وما بعد بعدها المزركشة البراقة الموهمة المنحرفة الفاسدة ... , وما يتلوها ... , وما يتبعها ... من حذلقات مجرمة , وتلفيقات مشوهة , وإختراعات غاشة خادعة غادرة بائسة , ......... ~

مقولة الإسلام السياسي خدعة ماسونية مدسوسة , وكذبة إستعمارية أميركية وأوربية إستكبارية حاقدة , وأنها لإسلام النبي الصادق الأمين الرسول العظيم الكريم محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله مقاتلة محاربة , وأنها إصطياد في ماء عكره ما يسمون بالحداثيين ~ عنوانآ أجوفآ فارغآ ~ لغاية مجرمة سافلة مخربة ناهبة . وأنها لوك لقمة خبيثة بإجترار مضغ متعدد متكرر لمفاهيم ومصطلحات بائدة , وهي الجرداء الصحراء , البلهاء الوباء , الملساء الناعمة الغادرة الجاذبة ... , وهي التحريف المخطط والتآمر المحاك للقضاء على عقيدة لا إله إلا الله حاكمية , ومنهج حياة إجتماعية , وخطآ إداريآ سياسيآ قائدآ صالحآ ... , وأنها برتوكولات حكماء صهيون الطاغية المتفرعنة الإبليسية الشيطانية الهابطة القاتلة الناهبة الفاسدة ..... ,

وأنها ... وأنها ... وأنها ....... ???

الى ما شاء المنحرفون الأبالسة الطغاة المجرمون الشياطين من تلفيقات وأبلقات , ومؤامرات وتآمرات مخططة مجرمة مبدلة مغيرة للحقائق والأصول الثابتة الراسخة ...... ???

إنه إسلامنا العظيم , وقرآننا الحكيم الكريم ...... , فلا تقربوه .... , لأنكم نجس قذر موبوء لا طهر فيكم , ولا شفاء لكم ,

.....وعلى نفسها جنت براقش الحداثة الغاشة , وما بعدها من برقشة خادعة , وما وراء بعدها من تبرقشات غادرة سافلة منحرفة ... , وما هو في ظلمات وطلسمات , وأوهام وفانتازيات حالمة راعشة , وتخيلات مجرمة هائمة بليدة كاسدة ...... ???

وتركم الذي عليه تعزفون ..... , هو الشعب المخدر والموبوء بفايروس مرض أخلاقية الهزيمة ...... ???

فلا تصفقوا ولا تفرحون ... ???

ولا تطبلوا ولا تمرحون ..... ???

ولا تزمروا ولا تبتهجون ....... ???

ولا ترقصوا ولا تبشبشون ..... ???

لأنكم تحت الأنظار والبصائر .... , وأنكم مقصوفون ..... ولا زلتم تحت نظر القاصفين , ومدى المدافع القاصفات ...... , وتقصفون , وتقصفون بوابل الفكر الماطر النير الوضاء المشرق من عقيدة لا إله إلا الله , تشريعات وأحكامآ , ومنهجآ ونظامآ , ومفاهيم قرآن ونبلآ أخلاقآ ........???

حتى تطمروا ..... , أو تعون .... ???

فأين تذهبون ....... ???

إن هو إلا ذكر للعالمين ...... ???

فأي حديث بعد هذا ..... , أنتم تدهنون ..... , وتوهمون ..... , وتزروقون ..... , وتمكيجون ......... ???

لا حداثة مزوقة كاذبة تنفعكم أبدآ .... ولا بعدها مطلقآ .... ولا الذي يليها إطلاقآ ....... ???

الذي يستشهد بزرياب المغني الفاجر الخمير السكير الراقص , كيف لا يخالف القرآن شريعة ومنهاجآ , وكيف لا ينكر عقيدة لا إله في الحاكمية منهجآ ونظامآ إجتماعيآ سياسيآ ....... ???

إستمر بتثقفك على مفاهيم الحداثة , وما بعد الحداثة , وما بعد بعد الحداثة , وما يكثر من قول وكتابة ( بعد ... بعد ... بعد ... ) , وما يليها المتقلبة المتحولة التي لا ثبات لها ولا إستقرار , والتي بوصلة إتجاهها ترشد ... , وتوجه ... , وتسير ... , مع كل ريح تمدن أهوج غاش خادع , أحمق رذيل غادر ...... ???

تاركآ عقيدة لا إله إلا الله , ومفاهيم القرآن على جنب , ومنشغلآ ليل نهار , بارآء فوكو وآركون , وطرب زرياب , وغناء سلامة ..... , وما تلاهم من منحرفين ومخنثين , ومن موسوسين عقلآ , تائهين إنتماءآ وإرتباطآ , هاربين ولاءآ وإنصياعآ , .........???

وتتحدث مبتهجآ , وتستشهد مقتنعآ , وتطرب خفافآ هازئآ , وتعيب على منهج لا إله إلا الله في الحاكمية والإتباع , والتمنهج والإبداع .......... ???

وتقول الأسلام السياسي فشل بالحاكمية , وأن هذا هو إسلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله ... , وأنه لا يصلح ....... , وهذه مكيدة أنتم إفتعلتموها حقدآ وإنتقامآ , وأنه تآمر باطل كاذب فاحش تحاولون خداعآ وغشآ وغدرآ إلصاقه بالإسلام , والإسلام منه براء , ولا علاقة له بما إستحدثتموه من مصطلحات مجرمة غاشة فاسدة أنتجت في معامل الفكر الغربي الإستكباري الماسوني , وتريدون تسويقه وتصديره على أن هذا هو الإسلام زورآ وبهتانآ ..... ???

يا ليتك ~ أيها الحداثي المجنون تقليدآ ببغاويآ , المتقلب المتحول المتحورب المتغير المتبدل خبالآ جلدآ فكريآ وبشرة معرفية ~ تتخلص من العقدة النفسية التي منها تعاني وتتألم ...... ???

وتزيل ركام تحجرك العقلي , وتجمدك الجاهلي الذهني , وتكلسك الناقم المعرفي الروتيني المجتر لنفس مقولات ما يتحدث به فوكو وأضرابه من المهووسين حداثة , وما بعدها من أبعاد وتوال وتوابع وإنقلابات وتغيرات مراوحة في نفس المكان بلا آنات قافزة متعددة , وطفرات متنوعة , وتحركات متباعدة , وإنتقالات مغيرة , على نكران منهج لا إله إلا الله , تقليدآ أعمى أصمآ مخرسآ ...... ???

متى يتم شفاؤكم من مرض أخلاقية الهزيمة وتتحررون,وعلى خط إستقامة عقيدة التوحيد الرسالية الإسلامية تنهجون , وتقتفون , وتبدعون?

إنقد الشخص المدعي المنحرف; ولا تخلطه بخط إستقامة الخط القائم والمرتكز على أساس الإسلام , وتقول هذا هو الإسلام كفرآ ومينآ, وزورآ وخداعآ, وكذبآ وغشآ, وبهتانآ وتلفيقآ?

وليس الشخص المنحرف هو الإسلام بتمامه وعينه , وكماله وجماله , حتى تنقد إجرامآ ... , أو تنتقد باطلآ وإنتقامآ ?

ولا تتصيد عامدآ أنت , وغيرك قاصدآ , ذيلآ جاهلآ , تابعآ جهولآ , من أهل الحداثة ~ التي تلد خواءآ , وتتفسخ غثاءآ , وتموت جيفة فكرية وقاذورة معرفية في غضون بضع سنين ~ في الماء الذي تعكروه فسادآ على مزاجكم وسجيتكم المنحرفة , عن خط الإستقامة , والمبتعدة وغير السالكة طريق الإسلام ومنهج القرآن ........ ???

كلامكم من كثرة لواكه المتعب , ومضغه المتكرر , تعلس وإضطرب ..... , وتحشرج وتكلس ..... , وأصبح شوكة وبلطة شفرة موس في أفواهكم , وقذى معترضآ عاميآ في عيونكم , وركامآ هزالآ سخيفآ جاثمآ على أفئدتكم , وجاليآ ثقيلآ غثيثآ متكدسآ في أمعدتكم ..... , بعدما يعبر ... ويتعدى حداثة الى بلعومكم ...... وبعدها الى مريئكم ... , فمعدتكم ....... ???

فكيف تسوقوه , بعدما تستمرؤوه غصبآ بغش وخداع , ومراء وغدر , وختل وإحتيال ..... , وأنتم مقتنعون أنكم مفلسون ..

ولكنها عقدة نفسية مريضة تنتابكم , وتأسر عقولكم , وتجمد ضمائركم , وتميت إرادتكم .?

وذلك هو مرض أخلاقية الهزيمة الذي أنتم به مصابون , لتعرضكم لفايروسه المقتحم الشديد الى غزا عقولكم فحجرها , وكلسها , وزنجرها , بلحام الحداثة ومفاهيمها الجاذبة الخادعة , وتوجهاتها الرعناء المتقلبة التي إستوهيتموها أغبياءآ تنابلآ , التي لا قرار لها في عالم الواقع ولا إستقرار , وهي المتغيرة دومآ , وفي كل لحظة وآن ...... ???

فلا بدعة إسلام سياسي في إسلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله كم تدعون ...... وأنتم المنتفخون كذبآ ورياءآ ..... ???

وتزعمون ..... وأنتم المنتفشون خيانة وخداعآ، وتتحذلقون ..... وأنتم المتورمون شيطنة وغدرآ ..... ???

إسلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وآله شامل كامل مستوعب الأركان سياسة وإجتماعآ , وإقتصادآ وأخلاقآ , وفقهآ وتشريعآ , ومفاهيمآ وأحكامآ ..ووو

إنه إسلام عقيدة لا إله إلا الله كما يفهما العرب الأقحاح لغ , ومنطقآ , ومفهومآ , وإصطلاحآ ..

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