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معك أيها الفياض وقادة الحشد ضد الغطرسة الأمريكية


 

✍️📃 عبدالرضا البهادلي||

 

▪️أمريكا لا يتغير عدوانها بتغير حكامها.هذه هي أمريكا منذ عرفناها وخبرناها لا تتغير بتغير حكامها وانما لها استراتيجية واحدة وهو السيطرة والهيمنة على دول العالم الثالث لاخضاعها .نعم قد تغير بعض التكتيكات والخطط للمواجهة ولكن هدفها الأساسي يبقى ثابتا..

▪️تبقى أمريكا قامعة ومدمرة وناهبة وقاتلة للشعوب، سالبة للإرادة، تستخدم كل وسيلة من أجل إخضاع الآخرين لارادتها فهي من أجل الانتصار على اليابان ضربتها بالأسلحة النووية، وهي من أجل إخضاع إيران تحاصرها وتشن عليها مختلفة الحروب ومنذ أربعين عاما.

▪️امريكا تقتل كل من يطلب الحرية والاستقلال ويقف امام مخططاتها لابتزاز الشعوب، لأنها تراه يمثل تهديدا لها ولاسرائيل ولذلك فهي اغتالت أعظم قائدين إسلاميين من قادة الإسلام العظيم....

▪️واليوم أمريكا تبرهن خستها ونذالتها وتكبرها وغطرستها وتتخذ قرارا ظالما ضد الأستاذ رئيس هيئة الحشد الشعبي ، لأنه قال قول الحق وصدح بما يجول في خاطر الكثير من أبناء الشعب العراقي وأمام التظاهرات المليونية التي هزت الأعداء وهو ضرورة رحيل القوات الأمريكية المحتلة للعراق والتي جلبت الدمار للعراق بعد قتل واغتيال خيار رجاله....

▪️يا شعبي العزيز : ان امريكا لا تريد الخروج من العراق الا بعد إخضاع شعبه، وقتل خيار رجاله. وكذلك الأهم هو التطبيع مع إسرائيل كما طبعت العراق .

▪️وما هو مطلوب اليوم من المجتمع العراقي والذين استجابوا لفتوى الجهاد ومن كل شريف استمرار نهج المقاومة والوقوف مع أبطال وقادة المقاومة الذين يقفون بوجه المخططات الأمريكية وإزالة الاحتلال .

▪️ونقول لأمريكا نحن اتباع محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وأنصار الحسين عليه السلام. وهيهات منا الذلة....

▪️ونقول للحاج المجاهد الفياض، لقد تقلدت وسام الشرف، وانه لشرف لك في الدنيا والآخرة عندما تعاقبك أمريكا ، وهو ليس بعيدا عنك وعن اسرتك المجاهدة زمن البعث .

▪️العزة والكرامة لشهدائنا وأمتنا المجاهدة والمقاومة، والخزي والعار والذل لأمريكا وعملائها والجبناء .

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