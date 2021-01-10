المقالات

ما هكذا يبنى البيت الشيعي, ولا يستقر العراق العظيم

69 2021-01-10

 

حسن المياح ||

 

هكذا قالوا ويقولون ... , ويصرحون ويعربدون ... , ويتسارعون ويتسابقون ... , ويخططون ويمكرون ... , وربما ينفذوا فيقتلون ... , ويهجمون وهم المستفردون ... , ويلبسون المسؤولية بلا مشروعية ويداهمون ... , ويتطاولون ويستطيلون ... , وينافحون ويهددون ... , وهم ~ بعد كل هذا ~ هواء في شبك لا يلتزمون ... , وخواء في فضاء لا يثبتون ... , بل هم لا يوجدون ... , أو قل لا يشمون رائحة الوجود فيما هم فيه يهيمون ويتخبطون ...... ???

لا يبنى البيت الشيعي من حيث يهدم وينخر , ويدمر ويحطم ....... ???

ولا يبنى بالهمبلات والعنجوكيات , ولا بالمهاترات والفضائيات , ولا بالدعايات والإعلاميات , ولا بالترويجات البراجماتية من أجل منافع الذات ومصلحة التجمعات , ولا بالبطولات الزائفة والعنتريات اللاهبة الفارغة , ولا بإدعاءات أبي جاسم لر وحماقات ترامب والصعاديات , ولا بالتحوربات المتلونة والتغيرات المتعددة المتنوعات , ........ ???

وكلها تصب في صالح المدعين الزاعمين إنتخابيآ من أجل الحاكمية والتسلط ...... ???

وذلك هو الظلم والإجرام , والهتك ومحاربة الإسلام , وهدم المذهب وتحطيم لبيته المزعوم الوهم ......... ???

الكل يدعي البناء والتشييد , وهم يهدمون ...... ???

والكل يدعو الى الوحدة والإعتصام , والتعاون والإجتماع , والتآلف والإنسجام .... وهم المتفرقون المتباعدون ....... ???

والكل يطبلون ويزمجرون ... , ويزعقون ويصفرون ... , ويرقصون ويعنون ... , ........ وهم في دواخلهم , وفي قرارة أنفسهم , وفي خلايا أدمغتهم للمآتم ناصبون وينصبون ... , وعلى حتف الأنف يخططون ويقبرون ....... ???

وهم ... وهم ... وهم .. ???

ولله سبحانه وتعالى في جميع خلقه شؤون , ....... والتي منها تتبرعم الآلام والأحزان ومختلف أنواع الشجون ....... ???

تصريحاتهم فانتازيات واهمة ضائعة , طائرة هاربة هائمة , كاذبة غاشة خادعة , مزيفة كذوبة مستأثرة , وكلها للحقيقة عابرة وطافرة وقافزة .......... ???

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لن اقبل بغير العشق الحقيقي..!
معك أيها الفياض وقادة الحشد ضد الغطرسة الأمريكية
الفوضى التي سبقت الفاجعة..
غياب الرواية الأدبية كفن توثيقي في العراق
حصن الامان..!
ما هكذا يبنى البيت الشيعي, ولا يستقر العراق العظيم
عنجهية الفكر المريض والوطنية الزائفة ...
قمة الخليج ..من الفائز؟!
منه اخذت عطري ..!
السيد السيستاني بدا ببناء الدولة من الصفر حتى المظاهرات
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1785.71
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2083.33
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.97
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 390.63
ليرة سورية 2.85
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
زيد مغير : مصطفى مشتت الغريباوي بدون أي استحياء منح منصب وزير الدفاع لشخص بعثي نتن له اخوين داعشيين ومنصب ...
الموضوع :
عضو بالامن النيابية يرد على مستشار الكاظمي بشأن سليماني ويطالب باقالته فورا
مازن عبد الغني محمد مهدي : نسال الله عز وجل ان يحفظ السيد حسن نصر الله و يحفظ الشعب اللبناني الشقيق ويحفظ الشعب ...
الموضوع :
سماحة السيد حسن نصر الله: لا يمكن للعراقيين أن يساووا بين من أرسل إليهم الانتحاريين ومن ساعدهم
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم الشريف ونسالك يالله يا عظيم يا ذو الفضل العظيم ...
الموضوع :
40 مطلوباً من 6 دول متورطون باغتيال سليماني والمهندس
سليم الياسري : كان مثالا للمجاهد الحقيقي. متواضع الى درجة كبيرة فلم يهتم بالمظاهر لم يترك خلفه الا ملابسه التي ...
الموضوع :
بطل من اهوار العراق
Jack chakee : اويلي شكد مظلوم الرجال العراقي ويموت على جهاله مو واحدكم يرشي القاضي علمود لا ينطيها نفقة لو ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
البزوني : القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة سوف تبقى دماء الشهداء السعداء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي ...
الموضوع :
أول تعليق أميركي على إمكانية محاكمة ترامب بجريمة المطار الغادرة الجبانة
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار والعن الدئم على الظالم البعثي الجديد محمد إبن سلمان لا تستغرب ...
الموضوع :
رسالة إلى خليفة الحجاج بن يوسف الثقفي؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم صلي على محمد واله الاطهار وارحم وتغمد برحمتك الشيخ الجليل خادم ال البيت الشيخ محمد تقي ...
الموضوع :
وفاة آية الله العظمى محمد تقي مصباح الازدي
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والصلاة والسام على افضل الخلق والمرسلين رسولنا ابو القاسم محمد واله الاطهار ...
الموضوع :
ردا على مقالة علي الكاش[1] [إكذوبة قول غاندي "تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر"] [2] في موقع كتابات
ابو حسنين : حيل وياكم يالغمان والغبران والمعدان هذا ماحصلت عليه من اعمالكم بتخريب مدنكم وتعطيل مدارسكم وحسدكم وحقدكم بعظكم ...
الموضوع :
بالفيديو .... جريمة جديدة وفضيحة كبرى تقترفها حكومة الكاظمي بحق ابناء الوسط والجنوب
فيسبوك