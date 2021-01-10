ما هكذا يبنى البيت الشيعي, ولا يستقر العراق العظيم

حسن المياح ||

هكذا قالوا ويقولون ... , ويصرحون ويعربدون ... , ويتسارعون ويتسابقون ... , ويخططون ويمكرون ... , وربما ينفذوا فيقتلون ... , ويهجمون وهم المستفردون ... , ويلبسون المسؤولية بلا مشروعية ويداهمون ... , ويتطاولون ويستطيلون ... , وينافحون ويهددون ... , وهم ~ بعد كل هذا ~ هواء في شبك لا يلتزمون ... , وخواء في فضاء لا يثبتون ... , بل هم لا يوجدون ... , أو قل لا يشمون رائحة الوجود فيما هم فيه يهيمون ويتخبطون ...... ???

لا يبنى البيت الشيعي من حيث يهدم وينخر , ويدمر ويحطم ....... ???

ولا يبنى بالهمبلات والعنجوكيات , ولا بالمهاترات والفضائيات , ولا بالدعايات والإعلاميات , ولا بالترويجات البراجماتية من أجل منافع الذات ومصلحة التجمعات , ولا بالبطولات الزائفة والعنتريات اللاهبة الفارغة , ولا بإدعاءات أبي جاسم لر وحماقات ترامب والصعاديات , ولا بالتحوربات المتلونة والتغيرات المتعددة المتنوعات , ........ ???

وكلها تصب في صالح المدعين الزاعمين إنتخابيآ من أجل الحاكمية والتسلط ...... ???

وذلك هو الظلم والإجرام , والهتك ومحاربة الإسلام , وهدم المذهب وتحطيم لبيته المزعوم الوهم ......... ???

الكل يدعي البناء والتشييد , وهم يهدمون ...... ???

والكل يدعو الى الوحدة والإعتصام , والتعاون والإجتماع , والتآلف والإنسجام .... وهم المتفرقون المتباعدون ....... ???

والكل يطبلون ويزمجرون ... , ويزعقون ويصفرون ... , ويرقصون ويعنون ... , ........ وهم في دواخلهم , وفي قرارة أنفسهم , وفي خلايا أدمغتهم للمآتم ناصبون وينصبون ... , وعلى حتف الأنف يخططون ويقبرون ....... ???

وهم ... وهم ... وهم .. ???

ولله سبحانه وتعالى في جميع خلقه شؤون , ....... والتي منها تتبرعم الآلام والأحزان ومختلف أنواع الشجون ....... ???

تصريحاتهم فانتازيات واهمة ضائعة , طائرة هاربة هائمة , كاذبة غاشة خادعة , مزيفة كذوبة مستأثرة , وكلها للحقيقة عابرة وطافرة وقافزة .......... ???