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مرحبا اخي الفياض..!


 

◾محمد صادق الهاشمي ||

 

في ذكرى السنوية الاولى لاستشهاد قادة النصر تتخذ امريكا قرارا قاتلا وجائرا ضد الحاج الفياض لانه رجل مهم في مواجهة داعش؛ وكونه يراس هيئة الحشد الشعبي ولانه يعلن امام امته ضرورة ترحيل القوات الامريكية، الا ان السبب الاعمق هو ان امريكا قررت دون رجعة مواجهة العراق وتدميره وسحق ارادته واخضاع شعبه وتركيع ارادته ولان امريكا تعيش الصدمة تلو الصدمة من التظاهرات المليونية ضد وجودها الاحتلالي في العراق .

امريكا ذات التاريخ الدموي الاحمر بلون دماء الابرياء؛ لفرض ارادتها ونهب خيرات الشعوب واستعبادهم خيل لها ان العراق انتهى الخط الثوري فيه بنهاية قادة النصر، وماكان يداعب مخيلتها العفنة ان يرتفع صوت الابطال في العراق، وان يستمروا على ذات النهج معتقدة انها باغتيال الشهيد سليماني وابو مهدي سوف تسكت الاصوات المقاومة الرافضة لوجودها الاحتلالي في العراق.

معك ايها الفياض كل شعب العراق، وقد سجلت اسمك فيضا ايها الفياض في سجل الخالدين والابطال وابارك لك هذا الشرف الرفيع.

 

ايها الابطال استعدوا الى معركة قررتها امريكا والنصر لنا .

 8-1-2021

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مرحبا اخي الفياض..!
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