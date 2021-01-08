‏ الدكتور عليّ الدلفيّ||

🔴الصّحفيّ الأمريكيّ (Joe Scarborough) يتصدّرُ قائمةَ الأعلى تداولًا على موقعِ ‫تويتر بعدَ انتقادِهِ تساهُلِ شرطةِ (الگونغرس) مَعَ أنصارِ ‫(ترامب) مُصرِّحًا بالقولِ:

‏(لو كانَ أولئكَ "المُتمرّدونَ" مُسلمينَ؛ لأطلقَ عليهم القنّاصةُ النّارَ من أسطحِ المباني)!!

‏✋هذا التّصريحُ ذكّرني بِمَنْ قَتَلَ ‫المُتظاهرينَ_العُزّلَ في ساحةِ التّحريرِ؛ وبعضِ السّاحاتِ الأخرى؛ في الأيّامِ الأولىٰ مِنْ بدايةِ التّظاهراتِ العراقيّةِ التي انطلقتْ يــومَ (٢٥/ ١٠/ ٢٠١٩).

الصّحفيّ (Joe Scarborough) وغيرُهُ مِنْ الصّحفيّينَ الأمريكانِ يعلمونَ بِمَا تقومُ بِهِ أمريكا🇺🇸 في العالَمِ مِنْ فَوضَى_خلّاقةٍ بِدعوى إشاعةِ الدّيمقراطيّةِ ونشرِهَا بـ(القوّةِ والتَّسلّطِ)!

✋أمريكا‏🇺🇸 هي مَنْ تصنعُ الفَوضى؛ وتُصدّرها للعالَمِ! بِحسبِ مَا يَراهُ الفيلسوفُ والمُفكّرُ الأمريكيّ (نعّوم تشومسكي)؛ وَقَدْ لَخّصَ كتابُ (عبيد الأعصاب)؛ لـ(ديللا) و(باولو)؛ الأساليبَ الرّسميّةَ المُعتمدةَ لدىٰ أمريكا🇺🇸 للهيمنةِ والسّيطرةِ على الرَّأي العامِّ بغيةَ الاحتكارِ والتَّحكّمِ بالعالمِ مِنْ دونِ علمِهِ! مُستندةً على (لا وعي المُتلقّي).

والحقُّ_يُقالُ إنَّ الرّئيسَ (ترامب) كانَ (أصدقَ) مَنْ عَبّرَ عَنْ واقعِ السِّياسةِ الأمريكيّةِ🇺🇸 وَفَضَائِهَا الخارجيّ؛ وعلاقاتِهَا بمُحيطِهَا القريبِ والبعيدِ؛ وبالأخصِّ مَعَ مَا لَهُ تأثيرٌ مُباشرٌ في إسـ.ر.ا.ئـ.يل.

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