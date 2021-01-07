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العراقي ابو الغيرة


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

هكذا كان ينادي الضابط العراقي الشهيد السعيد المقدم الركن علي سعدي النداوي ، في ساحات الشرف في ميادين الجهاد ضد اصحاب الدين المزيف و طغاة  العصر و عصى الاحتلال ، الدواعش الانجاس ان العراقي ابا الغيرة .

هكذا كان يشجع و يعلم المقاتلين و يزرع فيهم روح الاباء و الصمود ، هكذا كانت عقيدته و تربيه ، كان ينظر الى ان العراق بلد ذات الصفات الخاصة منبع الرجال الاوفياء لوطنهم و شعبهم .

الغيرة التي هي :

 أفكار، و أحاسيس و تصرفات تحدث عندما يظن الشخص أن علاقته القوية بشخص ما تهدد من قبل طرف آخر منافس ، و هذا الطرف الآخر قد يكون مدركًا أو غير مدرك أنه يشكل تهديدًا.

وقيل الغَيْرة: كراهة الرجل اشتراك غيره فيما هو حقه.

 والغَيْرة هي الحَمِيَّة والأنَفَة .

ذلك الضابط المقاتل  حقق اهم شروط القيادة : و هو القدرته على التأثير على الآخرين   و توجيه سلوكهم لتحقيق ألاهداف المشتركة .

لان القيادة : هي المسؤولية تجاه المجموعة المقادة للوصول إلى الأهداف المرسومة.

وفي معنى اخر : هي عملية تهدف إلى التأثير على سلوك الأفراد و تنسيق جهودهم لتحقيق أهداف معينة .

عندما ادرك ذاك الضابط المقاتل البطل  تلك المعاني كان منطلقا كالاسد  في ساحات القتال .

 فما يحتاجة الجيش ليكون منتصرا صامدا ثابتا هو صفات ذلك الضابط الشجاع الابي ، يحتاج القيادة المتقدمة الغير متأخرة ، القيادة الميدانية لا القيادة المتكئة على العروش ، يحتاج القيادة التي بسلوكها و قولها تزرع العزيمة بروح من تحت قيادتها .

فاخلاص القيادة اكيدا سيكون سببا في ايجاد افراد مخلصين مدافعين عن الوطن و تربته و شرفه

فسلاما على العراق ، والرحمة و الرضوان على الشهداء الذين سقطوا في ساحات الشرف يحمون ارضه من كل معتدي و باغي .

اللهم احفظ العراق و شعبه

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