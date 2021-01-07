حسن المياح ||

· عنجهية أميركا أسقطت كبرياءها , ودمرت ديمقراطيتها العجوز الكنود

وأخيرآ الديمقراطية ونظامها الرأسمالي الربوي الظالم إنقلبا على ذاتهما , ودللا على فشلهما في الحاكمية والقيادة والإدارة .

وبالرغم من كل ذلك فالرؤوساء العبيد العملاء لا زالوا عبيدآ طاعين جاهلية , وإلتزامآ مجرمآ ظالمآ , لما هو باطل وفاشل , وظالم ومجرم , ولئيم ورذيل , وخسيس وهابط , وسفيه وسفيل.

وذلك هو الإنحراف عن خط إستقامة عقيدة لا إله إلا الله نظامآ إجتماعيآ سياسيآ صالحآ .

وتلك هي صفاقة الجاهل الجامد المتحجر الذليل العميل .

تلك هي الديمقراطية الزائفة المجرمة الناهبة الفاسدة ..... ,

وتلك هي ثعلبيتها اللئيمة الماصة الشافطة السحت الحرام السارفة البالعة ..... ,

وتلك هي العمالة السفيهة الخبيثة الرذيلة المهانة الراجفة ..... ,

وتلك هي الوعود المفبركة البراقة القادحة الغاشة الخادعة الغادرة الباهتة ...... ???

وتلك ... وتلك ... وتلك .......... ???

وأشرقت الأرض بنور ربها ..... ???

سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد .