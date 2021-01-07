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المحتفين بعيد الجيش العراقي ودوافعهم


 

✍️ أحمد رضا المؤمن ||

 

لفت انتباهي هذا العام أصناف المحتفين بعيد الجيش العراقي كل بحسب مصلحته ودوافعه ..

فأنصار العهد الملكي المباد يحتفلون بعيد الجيش بإعتباره تأسس مع تأسيس الدولة العراقية والعهد الملكي .

وأنصار الزعيم عبد الكريم قاسم يحتفون بالمناسبة لأن ثورة 14 تموز قام بها الضباط الأحرار.

وأنصار العهد البعثي وخصوصاً عهد صدام الهدام يحتفون بالمناسبة مستذكرين ومستحضرين كل ارشيف الأغاني التي كانت تبث أيام الحرب الصدامية على إيران .

كذلك يوجد شريحة تحتفي بذكرى عيد الجيش ليس حباً به وانما كرهاً بالحشد الشعبي الذي يصفونه بالميليشيات .. والدليل على نفاقهم وعدم صدقهم في حب الجيش وإحترامه هو وصفهم له بالأمس القريب بأنه (الجيش الصفوي) و(جيش الروافض) و(جيش المالكي) ... إلخ وهم يحاولون بخبث جعل الجيش ضداً نوعياً للحشد الشعبي .

لا أبالغ إذا ما قلت بأن اصدق الناس حباً وفرحاً ووفاءً للجيش العراقي ومؤسساته وأفراده هم جمهور الحشد الشعبي ولسببين :

أولاً لأنهم قاتلوا معاً صفاً إلى صف وساندوا بعضهم بعضاً أيام المعارك ضد دا عش .

وثانياً لأن الحشد كان (ولم يزل) مؤسسة ظهيرة مساندة للجيش في كثير من المواقف خصوصاً عندما كان بعض ألوية وفرق الجيش تتعرض للخيانة والغدر ويتم محاصرتهم فيأتي إخوانهم الحشديين لينقذونهم .

إن متابعة ما يجري في الإعلام الجوكري والطائفي والعميل هو محاولة ترسيخ فكرة خبيثة مضمونها بأن جيش العراق يكون وطنياً فقط عندما يحارب إيران وحلفاء إيران ومحاولة تسخير كل الأرشيف المشؤوم لأيام الحرب مع الجارة إيران لتثبيت هذه الفكرة البائسة متناسين بأن جيش العراق كان ولغاية عام 2003 محكوماً غالباً من أنظمة فاسدة أو دكتاتورية دمرت وأذلت هذا الجيش العظيم الذي تشرف بمحاربة العدو الإسرائيلي في عقر داره عام 1948 وما بعده وقدم في سبيل ذلك شهداء بررة .

الشيء المطمئن رغم كل هذه النوايا والمخططات الخبيثة أن أفراد الجيش وقادته ومراتبه لم يعودوا بذلك الضعف والإستكانة تحت رحمة الحكام والطواغيت والدكتاتوريات وأصبح لديهم إرادة وعقيدة وطنية حقيقية تنتمي إلى وطنهم وليس إلى قادة فاسدين يقاتلون لإرضاءهم أو تجنباً لشرورهم وطغيانهم .

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