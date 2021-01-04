عندما ينزفُ القَلَم الحقائق ويَشِعُ نوراً.

🛑 ✍️ د.إسماعيل النجار||

♦ على ألواحٍ طينيَة...

مجبولَةً من تُراب وَطن إسمه ألمقاوَمة، تنزُف أقلام المبدعين حقائقَ ألموت والجِراح والجهاد والنصر لإربعةِ وعشرين إقليماً عربياً وإسلامياً يعانون من التآمر والإحتلال والإستغلال الأميركي الصهيوني،

تحكمُ جُلَّهُم ثُلَّة من الملوك والأمراء والرؤساء الخوَنة الخانعين.

*من طينٍ عربي عراقيٍ أصيل جُبِلَت هذه الألواح لتجمَعَ على صدورها شَتَّىَ ألوان عقول الطيف العربي المقاوم ليُسطِرون عليها حروفاً تَشِعُ نوراً تتشَكَّلُ منها كلماتٍ ملؤها الصدق والوعي كقوسِ قُزَحٍ تُنيرُ قلوب ودروب قُرائها من جمهور هذا الهلال المقاوم الممتد من طهران وصنعاء وبغداد ودمشق وبيروت بلوغاً حتى فلسطين،

*هوَ الجهاد في القلم على الطين ليصلَ إلى أفئِدَة وعقول المؤمنين، حَمَل فيه المجاهدين أقلامهم كما حَمَل الآخرين بنادقهم من كُل بُقعة عربية جائوها مجندين بأفكارهم النَيِّرَة رافعين شعار هيهات منا الذِلَّة هنا إجتمعوا خلف تلك الألواح فتَجَلَّت بهم أجملَ لوحةٍ طينية عربية أصيلَة شَكَّلَت تكاملاً ذهبياً لمتطلبات المقاومَة التي تخوض معركة التَحَرُر والتحرير ضد أعداء الله والإنسانية وأذنابهم؟

*لذلكَ والفَرحة تغمرنا لأن الله قد فتَحَ علينا نافذةً من نور نطلُ جميعنا من خلالها على أهلنا اللذين يحملون هَم المقاومَة وقدموا الغالي والنفيث في سبيل حمايتها ولم يرخصوا عليها بفلذات أكبادهم وهذا واجبٌ إنساني وأخلاقي ووطني وإسلامي،

من هنا لا يسعنا نحنُ عائلة موقع ألواح طينية إلَّا أن نتقدَم من الأخ المجاهد الحُر السيد قاسم العجرش الحسيني رئيس التحرير بأسمىَ معاني التحايآ والشكر والتقدير لجهوده الجبارة في سبيل إيصال صوتنا وكلمتنا الحُرَّة لنكون الرديف الحقيقي الصادق للبندقية كلَ في ميادين جهاده بقدَر ما كتبَ الله لنا والحمدُلله رب العالمين، ندعوا الله أن يمنحك القوَّة ويبقى هذا الموقع منارةً سياسية فكرية تشعُ مصداقيَةً بينَ بَنينا وأهلنا المقاومون.

♦ أخوك د. إسماعيل النجار من لبنان 🇱🇧

{٢٠٢١/١/١}