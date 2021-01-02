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الاستطلاعات و(تفاهة ) نتائجها


 

محمود الهاشمي  ||

 

اجرت قناة RT الروسية استطلاعا عن (شخصية العام (2020) فجاءت النتائج (اليوم) بفوز العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني بالمرتبة الاولى بعد حصوله على الرقم الاكبر ثم ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد والثالث عبد الفتاح السيسي !!

الكثيرون وخاصة من العرب والمسلمين اصيبوا بصدمة وهم يقرؤون هذه النتائج والاسماء خاصة وان الشخصيات الثلاثة الفائزة من (المطبعين) مع الصهاينة !!

انا لستُ مع هذا النوع من الاستطلاع لانه يشوه الحقيقة ويسفه (الاعلام) بعد علم الجميع بان (المال) يدخل في هذه الاستطلاعات ،ناهيك عن التقنيات والتمكن منها ،والاّ ما الذي وجد الانسان العربي في العاهل الاردني او الاماراتي او السيسي ليختارهم افضل شخصيات العام .؟

هذا العام هو الاسوء على العرب لانه عام نتائج (الربيع العربي) وماجلب من ويلات على الامة

بعد تدمير للعراق وسوريا وليبيا واليمن والسودان ناهيك عن الدول مثل تونس التي فرت اسرة محمد بو عزيزي مشعل فتيل (الربيع) الى كندا وهم يتلقون الشتائم واللعنات من المجتمع التونسي الذي حملهم مسؤولية الفوضى والضياع وتدهور الاقتصاد وغيرها ،ومثل ذلك في مصر التي يحكمها السيسي بالنار والحديد وهكذا !!

المشكلة ان وراء انحراف (الربيع العربي) هي الاموال الاماراتية التي انفقها محمد بن زايد وقادها (الخائن ) محمد دحلان !!

الامارات تتآمر على (18) بلدا عربيا ومنها حرف تظاهرات العراق وتقود حملة التطبيع والانكسار والهزيمة !!

فاذا كانت رموز الامة (عبدالله وبن زايد والسيسي) فاقرأ على الامة السلام !!

اتمنى ان لايشعر ابناء الامة بخيبة وهم يطالعون هذه الاسماء فمثلما تآمروا علينا بالقتل والفوضى والتدمير والتطبيع فليس غريبا ان يسخر محمد دحلان جيوشا الكترونية باموال الغاز والنفط والضرائب الاماراتية لنصرة

اسماء اقل مانقول عنها (خائنة) !!

اقسم بالله العلي العظيم لو كان الاستطلاع نظيفا لما صوتت أُسر  هؤلاء اليهم ! لكنه التآمر الذي طال حتى الاستطلاع !

وافٍ على استطلاع لايغلب فيه قائد بحجم السيد حسن الله !!

بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صلي على محمد وال محمد

اَللّـهُمَّ اِنّا نَشْكُو اِلَيْكَ فَقْدَ نَبِيِّنا صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَآلِهِ، وَغَيْبَةَ وَلِيِّنا، وَكَثْرَةَ عَدُوِّنا، وَقِلَّةَ عَدَدِنا، وَشِدّةَ الْفِتَنِ بِنا، وَتَظاهُرَ الزَّمانِ عَلَيْنا، فَصَلِّ عَلى مُحَمَّد وَآلِهِ، وَاَعِنّا عَلى ذلِكَ بِفَتْح مِنْكَ تُعَجِّلُهُ، وَبِضُرٍّ تَكْشِفُهُ، وَنَصْر تُعِزُّهُ وَسُلْطانِ حَقٍّ تُظْهِرُهُ،

برحمتك يا ارحم الراحمين

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