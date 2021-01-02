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سليماني والمهندس باب كل عام ميلادي جديد . 


 

هشام عبد القادر ||

 

يتذكر كل أحرار العالم ويستفتحوا كل عام ميلادي بذكرى الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس فهما باب النصر وقلب محور المقاومة .. وهما طريق ومفتاح لكل احرار العالم للصعود نحو الأرتقاء والأمان لأهل الأرض بتجديد العهد للسير نحو الحرية بسفينة ومسيرة الشهادة في سبيل الوقوف ضد محور الشر بالعالم .. ولن ينسى العالم هذا الشهيدين لأن الإصطفاء بالشهادة من الله منحتهم القوة والكرامة بجذب قلوب أحرار كل العالم بمختلف اللغات والعقائد اليوم كل اتباع المسيح عليه السلام في العراق وفي عدة بلدان يتذكرون الشهيد قاسم سليماني الذي حماهم من عدوان داعش التي سحلت وهتكت حقوق المسيحيين ..

فبداية كل عام يتذكروا من هم انصار وحواري عيسى عليه السلام بحوهر الحقيقة ومن هم اصل الحقيقة بالسلام الشامل والجهاد من أجل أمة لا من أجل طائفة او فئة من الناس .

كلنا سليماني والمهندس .

والحمد لله رب العالمين

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