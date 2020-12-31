حسن المياح ||

· مرض أخلاقية الهزيمة ( القسم الخامس والعشرون )

· التطور السياسي الناهض المشرق المستنير المزعوم , من التهديدة الراعدة الى التغريدة الواعدة

~ بسبب مرض أخلاقية الهزيمة الجاثم على صدرك يا شعب العراق , والرابض على عقلك وتفكيرك , والحال المنتشر في جسدك , والمتربع الراهن على قلبك , والمقيد الحابس ضميرك , ....... هل أنت مرتاح الى ذلك ومستقر في داخل ذاتك , أو أنت راض على جمودك وسكونك فألفت الخنوع والخضوع والذلة والمهانة .... ???

فالى متى تسمح للمسؤول المجرب المجرم الناهب الفاسد أن يعبث بأشياءك .... ???

والى متى تسمح له يدوس كرامتك ويلوث شرفك ويحتقر وجودك ..... ??? ~

فمتى تعي يا شعب العراق وتنهض لتثبت أصالة هويتك في العقيدة والكرامة والوطنية والتحضر والمدنية , وتعلن حقيقة وجودك الإنساني القويم السليم الكريم ....... ???

هل تعلم يا شعب العراق أنك تعيش في غمرة الغفلة ومخ الإستغفال , وفي عمق السفه وفي ظلام الضلال ..... ???

هل أنت يا شعب العراق مقتنع أنك تحدثني عن أعظم تطور فكري , ونماء معرفي , وثراء حضاري , تفتق عنه الذهن البشري والعقل الإنساني المصلح المتحضر المتطور إرتقاءآ وصعودآ , وأنه هو الإنتقال من التهديدة المجرمة المرهبة الراعدة المخيفة تهديدآ وتنفيذآ , الى التغريدة المتموسقة المطربة اللذيذة الواعدة , أو الفحيحة المزمجرة المتنمرة الصارخة الهاتفة إرعابآ وإرهابآ ......

أي من البداوة الجلف الغليظة الجافة الراقدة على الحصير المبسوط تواضعآ خادعآ مزيفآ , المفروش دعاية غاشة وتمويهآ , الى التحضر البلبلي الوديع المتمدن المزيف الذي يغرد وصوصة هادئة , أو الى نعومة الثعبان الزاحف الفاح النافح الذي يصدر نفث سموم , وزفرات نهب شافطة , والذي يعزف على الأوتار المنفعية براجماتية , من العقود والصفقات ألحانآ دولارية بالملايين الخضراء المتلاقفة ..... ???

يا ليتك يا شعب العراق تترعرع في ظلال تلك الحضارة العالمية وتعيش قصتها , التي دونها وول ديورانت في ثمانية وأربعين جزءآ في أربعة وعشرين مجلدآ , وذلك هو التطور الحضاري الحديث والمعاصر الذي كتب وتحدث عنه شبنجلر الألماني في تدهور الحضارة بمجلدين ضخمين كبيرين , وتوينبي البريطاني في تاريخه المؤلف من ستة مجلدات ............ ???

إنه إنتقال الطغيان الحضاري الناهب الزاحف الشالع , وإنتشار التفرعن الظالم المدني الحاصد القالع , للعقود والمناقصات , والوظائف ومواقع المسؤوليات , وهو الإحتواء الناقم الحاوي الشامل المستأثر , وهو القنص الوحشي المجرم القاتل , وهو الظهور المزيف الكاذب بثوب القائد المجاهد , المصلح الناصح الجاد المهدد ....... ???

هذا هو حال وواقع عراقك يا شعبي ... ???

وتلك هي البربرية المتوحشة المجرمة التافهة ..... ???

وتلك هي التزييفات والأكاذيب والإفتراءات المخدرة الناهبة الفاسدة ..... ???

وتلك هي الوصولية المكيافلية البراجماتية النفعية الحاصدة ...... ???

وتلك هي الأهداف اللاإنسانية الحاقدة , والغايات الحيوانية المفترسة السالبة المنحدرة الهابطة ..... ???

فالى أين أنت يا شعب العراق سائرآ بخبل , وماشيآ على غير وجل , ومهرولآ بلا شعور , وراكضآ بلا وعي , كالمصدور اللاهث النافث مهجته ووجوده بلا طائل ..... ???

ومتى يا شعب العراق تعي أنك مريض مقعد الفراش , بلا تفكير ولا حراك , وترى أمام عينيك ثرواتك وخيراتك تنهب , وبيتك يحطم , ووطنك يدمر , وقوامك ينخر , ومستقبلك يعدم , ووجودك الإنساني الكريم يتدهور , ويفنى , ويذر ..... ???

فمتى يا شعب العراق للكرامة تثأر ..... , ومتى من المرض تشفى ولا تحجر ..... ???

ومتى الكسل والقعود والسكون والتحجر تهجر ..... , ومتى من الظلم والقهر والذل والفساد تنفر ..... ???