قاسم الغراوي ||

صباح يلملم اوراق عام سيمضي ويجمع كل ماتبقى منه ليرحل بنا الى عام جديد يرتجى ان تملا صفحاته بالخير والمحبة.

كل عام ونحن نحلم ان يولد الممكن من رحم المستحيل..كل عام ونحن ننتظر فجرا جديدا تتحقق فيه احلامنا المؤجله من العام الماضي.

على عتبة عام اخر ننتظر القادم من السنين كيف ستكون ونتامل عامآ جديدآ ننتظر امالنا التي رسمناها على المدى.

كل عام ونحن نبتسم تفائلا بالقادم من الاعوام . ومرت الاعوام وامست ذكريات، وبقيت الاحلام في اعماقنا في عتمة من الالم ، واحتضرت تلك الامال الوردية لتمسي كالبنفسج الاحمر ، وانحنت قاماتنا وجحضت العيون وسالت الدموع لعظيم مامر بنا في تلك اﻻعوام .

ظل بصيصآ من النور نراه هنا وهناك يخترق عتمة الياس وظلام الروح يخبرنا ويضيء لنا ماتبقى من العمر ليرشدنا الى الله كل ساعه وكل يوم وكل عام.

الهي يارجائي واملي يامن عليه اتكالي في الشدة والرخاء ،اما آن لليل ان ينجلي وللصبح ان ينبلج عن بلدنا وشعبنا انت ولينا وناصرنا وعليك توكلنا فلا تخذلنا وخذ بايدينا من ظلام أنفسنا الى ضياءك البهي امين اله العالمين.

ديسمبر كن نهاية وجع ..ولا تكن نهاية سنة.

كل عام وانتم الى الله اقرب اعزائي واصدقائي واحبائي وزملائي واخوتي في الله والانسانية .

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