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ويسألونك عن الحشد الشعبي, ما حقيقته, ولم وجد؟!

56 2020-12-25

 

حسن المياح||

 

الحشد عنوان العقيدة والإيمان , والعز والشرف , والكرامة والمجد , لا ينضوي تحت ظل أي تجمع أو حراك , إلا عقيدة لا إله إلا الله .

الحشد الشعبي تكوين إيماني رسالي منفتح على عقيدة لا إله إلا الله , فهو يرفض التحجيم , والتقييد , والإنضواء , تحت أي يافظة أو تجمع سياسي همه طلب الرئأسة وغنيمة الأموال من السحت الحرام .

الحشد الشعبي تكوين قوامه عقيدة لا إله إلا الله , وعنوانه الأساس إستقامة المسير على خط القرآن . لا يتزعمه قيادة سياسي فاسد , أو مسؤول ناهب , أو متزعم منحرف مهما أسعفته الظروف المجرمة الفارضة .

الحشد الشعبي في عقيدتي هو تجمع رسالي مؤمن كريم نزية قويم معتدل مستقيم , وما خلا هذا, فهو ليس حشدآ شعبيآ قائمآ على أساس عقيدة لا إله إلا الله , ولا هو سائر في خط إستقامة القرآن , ولا علاقة له بدين الإسلام ورسالة الإيمان .... ???

فكل عناوين التسيس , والتسميات السياسية , لا تليق بالحشد الشعبي الذي إكتسب قداسته وشرعيته من شرف القرآن .

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة , ويكون الدين لله .

وقال الله تعالى :

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة , ويكون الدين كله لله .

والحشد تجمع رسالي إيماني مؤمن بعقيدة لا إله إلا الله , ومنهجه القرآن  ; ولم يكن بأي حال من الأحوال تجمعآ قائمآ على أساس السياسية المتقلبة الغادرة , ولا على النفوذ المجرم الظالم الناهب الفاسد , ولا على إستئثار منافع الذات ومصالح التجمع السياسي من أجل التزعم والتكسب والتصنم والإتباع .

وخلاصة , الحشد لا يتجزأ أو يتبعض , أو ينضوي أو ينطوي , أو يكبل أو يقاد , أو يرسف بأغلال أو يحدد بقيود السياسة وحركاتها النزوية المتقلبة , ...... الخ .... ???

إنه حشد الله في القرآن , وتجمع رسالي على أساس أحكام ومفاهيم القرآن , وأن طريقه هو مسيرة الإيمان على عقيدة لا إله إلا الله وتعاليم ورشد القرآن .

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