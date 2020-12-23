منافقون كاذبون غادرون..!

حسن المياح||

· مرض أخلاقية الهزيمة القسم الثاني والعشرون

مرض أخلاقية الهزيمة وبناء ميناء الفاو

الشعب يسأل متى ميناء الفاو يكون ... ??

النواب يتضاحكون , يتلامظون , يزمزمون , وبحساب الدولار يتمتمون , والجيوب يهيئون , ويقولون ..

يجب ميناء الفاو أن يبنى , وأن يكون ... ???

النواب على المنصات يزمجرون , وعلى وسائل التواصل الإجتماعي بالكتابة ينهمرون , وفي الإجتماعات يتصارخون , ويحدقون , وهم التافهون ....??

يتملقون , وغشآ يرعدون , وكذبآ يتعاركون , وكلهم فيما بينهم يهمسون ..

ينبغي أن ينشأ ميناء الفاو ... , ويجب على الأرض أن يكون ...??

وإلا كيف يقبضون , ومتى الجيوب يملأؤون ... ???

الشعب مبيوع ومرهون , وبه يقايضون , وعلى غباءه يراهنون , وعلى مرض أخلاقية الهزيمة يركزون ويعتمدون .... ,

ويقولون أن ميناء الفاو يجب أن يقام , وأن يكون ..... ???

ولكن يا شعب العراق المريض .... لا تعلمون , كيف تم توزيع الحصص فيما بيننا , لأنكم جبناء مخدرون , كسلاء ناعسون , وعليه يجب أن تنامون ... ???

ولهذا يجب ميناء الفاو أن يعطى الى شركة , لنضمن واردنا وحصتنا , وعلى أساس هذا , ميناء الفاو يجب أن يبدأ العمل به حتى يكون ... ???

وأنت يا شعب العراق ... , هل تعلم أنك مقاد الى الجنون , والجنون فنون , فأيه تختار , فأنت ضعيف مزكوم , ومصيرك أكيد ومحتوم , بأنك وارد حوض المنون ,

بسفه ... , وغياب وعي , وشلل إرادة , وموت ضمير , أنت مرهون , ومسجون ... ???

وممثلو الشعب , النواب المنتخبون يقولون ....

ميناء الفاو يجب أن يكون ... ??

وبعد كل هذا يا شعب العراق تتأمل وتترجى في همس الجنون , وتسأل عن ميناء الفاو متى تقوم قائمته وينتصب ... ليكون ... ???

مت غافلآ سفيهآ , ونم بليدآ مركونآ , وأعلم أنك مبيوع بيع الخراف سوقآ , وأنك مجزور جزر الأضاحي هوانآ ... ,

وبهد كل هذا تسأل عن ميناء متى يبنى ويكون ....???

تعسآ لك وقبرآ , لأنك كالبهائم بلا عقل ولا وعي ولا تفكير , وحتفك كحتفها , تنفق وتركم في المزابل تلالآ وجبالآ .... ,

وأنت لا تزال تسأل متى يبنى ميناء الفاو ... , ويكون ... ???

حقآ يا شعب العراق أنك مغبون , ومستعبد , ومهان , ومقهور , ولا تعرف قيمة وجودك , ولا تشعر بكرامتك , لأنك لعبة , وأنت سلوى النائب المسؤول الذي يتقاتل على حصته .... ,

والحكومة التي خولت وزير النقل إبرام العقد مع شركة دايو التي يرفضها الحق والقانون والمنطق .... ,

والعرف يعزف عنها , والوطنيون والمواطنون , ولكن الحكومة بعالي صوتها تقرر وتعلن وتؤكد , أن شركة دايو هي المفضلة , وهي التي يجب أن تكون , ومن بعدها سيكون ميناء الفاو ... ? ? ... أو لا يكون .... ???

الحصة من المال السحت الحرام هي الأساس , وهي التي يجب أن تكون ...??

سواء كان ميناء الفاو , أو أنه لا يكون ... ???

المهم هو الدولار المحفوظ , المعزول , المركون , المصون , الذي يجب أن ينزل في الجيب ويكون ...

ولا علاقة لنا بميناء الفاو أن يكون , أو لا يكون .... ???

هذا ليس هدفنا , ولا هو غايتنا ; وإنما نحن نزمجر ونرعد , ونصرخ ونصيح , ونهمبل فارغين ونصرح , تغشية , وخداعآ , وتمويهآ وغدرآ , وحقيقتنا أننا مع الحكومة متفقون على إستلام حصصنا ولا نعارض ولا نلغي ولا نجتمع في البرلمان .... , إلا لنقول أن ميناء الفاو يجب أن يبنى وأن يقام , وأن يشاد , وأن يكون ....

ولكن متى , وأين , فلا تسألون ....

ميناء الفاو يجب أن يكون ..... ???

وبعد كل هذا ...

يا أبناء الشعب العراقي ....

عم تتسألون ... ???

وبأي نبأ عظيم تفكرون ... ???

ونحن النواب والحكومة معكم مختلفون .... ??

على ميناء الفاو سيكون , أو لا يكون ....???

ولا غرض ولا شغل لنا يا كاظمي ما تفعل , وما تتفق , وما تختار , وما تقرر , ما دمنا نحن ملأنا الجيب من مال السحت الحرام , سواء كان ميناء الفاو , أو لا يكون .....

وعساه ليس بكائن , ولا هو بممكن أن يكون .... ???

والرفاق النواب يهمسون , بجنون , وعلى الدولار يتهافتون , ويبشبشون , وبكامل شدقيهم يفغرون , ويفتحون , ويضحكون , ويغنون ...

حبيبي ميناء الفاو هل تكون ... أو لا تكون ... ???

والشعب العراقي مغفل , غبي , مضحوك منه , سخرية , دمية , معلول بمرض أخلاقية الهزيمة , مشلول سابت جامد الوعي والتفكير , والرفاق النواب والحكومة والأحزاب كلهم مجتمعون .... ومن الشعب يضحكون , وعليه عقود البيع يبرمون , ومنه يسخرون , وعليه يتلمظون , وهو في مستشفى المخابيل مركون , وهو مع المجاذيب والفاقدي الوعي والعقل والتفكير يهلوسون , ويبسبسون بضوضاء وهمس الجنون , وبصفاقة وسخف يتساءلون ....

ميناء الفاو يبنى ... , ويكون ... ???

حبيبنا يا ميناء الفاو متى يوافق عليك أن تبنى , ولو على يد أي شركة كانت , ليرضى الرفاق النواب , ويطيب خاطر الحكومة , ويتوافقون , ويتظافرون ... ,

حتى يعجلوا بالبدء ببناء ميناء الفاو , وحتى لو على جرف هار يكون بناؤه .... نقبل بكل هذا الهزال ...

لكي تكون .... ???

المهم أننا قبضنا من الحكومة المال السحت الحرام المقسوم , ولذلك لا نرفض , أو نعترض أو نلوم ... , ....

سواء بني وشيد , وقام ميناء الفاو منتصبآ وكان , أو لم يفكر في ذلك , ولم يبنى , أو يشيد , أو يقام , أو لا يكون .....

المهم الدولار الحرام في الجيب أن يكون ....

ولا بأس بميناء الفاو أن يكون .... , أو لا يكون ... ???

نحن النواب الرفاق , نرضى , ونقبل , ما دمنا ضمنا حصتنا , أن ميناء الفاو على الخارطة يرسم ويكتب إسمآ ... ,

لكي نطلع الى الشعب العراقي خلف المنصات نزبد كذبآ , ونرعد تزييفآ , ونصعق بهتانآ , ونمطر أكاذيب وإفتراءات ونمين مينآ ... ,

أننا النواب الرفاق اللصوص المنافقون الأفاكون قد جاهدنا , ووضعنا ميناء الفاو على الخارطة رمزآ , وفي المستقبل إن شاء الله في قضاء الفاو , ميناء الفاو الكبير إسمآ ولفظآ وحجمآ , سيبنى ويكون .... ???

وبعد هذا يا شعب العراق .... لا تسأل النواب الرفاق المنافقين الكاذبين المزييفين عن ميناء الفاو متى يبنى ... ويشاد ... ومتى يكون ... ???

إنه رسا عقدآ على شركة دايو , وسلم اليها يدآ بيد بكل ترحاب وصغار ... ,

وما عليك إلا أن تنتظر ... , وتصبر ....

بأن ميناء الفاو على كل حال , ولا تسأل عن الحال , سيكون ....

ولكن على أي هيئة سيكون ...

لا تسأل , لقد أضجرتنا , وأزعجتنا بكثرة السؤال عن ميناء الفاو متى يكون .... ?

كفى .. كفى .. كفى

إنه ..... , سيكون ???

والكلام الفصل عن ميناء الفاو سيكون أو لا يكون ... ???

الجواب هو :

إذا علمت أن مدير شركة دايو وعمالها أحياء يرزقون , فتيقن ... , أن ميناء الفاو سيبنى , ويشيد , ..... ويكون ..... ???