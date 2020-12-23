لماذا يحق للعربنچي أن يدخل في السياسية ولا يحق لرجل الدين؟؟؟

أحمد رضا المؤمن||

منطق صادم: هل فعلا أن الدين لا يريد أن يتدخل في الدولة؟؟؟؟

حقيقة أنا مصدوم من هذا المنطق الذي يطرحه السيد جواد الخوئي (حفيد السيد الخوئي). وقد كنت أسمع عن بعض أفكاره وطروحاته ولَم أكن أصدق إلى أن سمعت هذا المقطع من المقابلة!!!

هل فعلا أن الدين والحوزة لا تريد أن تتدخل في الدولة، خصوصا إذا كانت دولة مسلمة وأغلبية شعبها مسلم؟؟؟

هل فعلا الدين والحوزة لا تريد أن تعلم الناس أمور دينهم، وتذكرهم بالله وبالآخرة؟؟؟

هل كان رسول الله (ص)، رجل دين أم رجل دولة وسياسة؟ أم كلاهما؟؟

هل كان أمير المؤمنين (ع) رجل دين أم رجل دولة وسياسة؟ أم كلاهما؟؟؟

ألم تتدخل المرجعية العليا في مفاصل مهمة في العملية السياسية ولا زالت ترعاها وتراقبها؟؟؟

هل من يسمون أنفسهم برجال السياسة في العراق هم فعلا رجال سياسة تخرجوا من كليات سياسية؟؟

أم أن أكثرهم ما بين العربنچي والفيترچي والقصاب؟!!!

وحتى المتعلم منهم وحامل الشهادة، اختصاصه غير سياسي، فهو إما طبيب أو صيدلي أو بيطري أو مهندس!!!!

لماذا يتم تصوير أن هؤلاء الجهلة من العلمانيين والشيوعيين والبعثيين أنهم يفهمون السياسة أكثر من رجال الدين؟؟؟؟

يا أخي؛ أضعف الإيمان أن نقول أن رجل الدين يفهم السياسة كما يفهمها البنچرچي والفيترچي والعربنچي والطبيب والصيدلي!!!

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