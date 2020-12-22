ضياء ابو معارج الدراجي||

عندما تنزل من جسر الائمة سالك الطريق متوجها الى ساحة عنتر في الاعظمية وقبل ان تصل الساحة بعده امتار وعلى يمينك اتكئ محلان متجاوران على سياج كلية التربية للعلوم الصرفة التابعة لجامعة بغداد يبيعان الدجاج المشوي على الفحم ودون شعور توقف السيارة من زكاة الرائحة الشهية الممزوجة بنكهة الفحم الحجري وتشتري دجاجة مشوية بسعر ٣٥٠٠ دينار فقط بدون خبز ولا مقبلات بينما لو تقدمت قليلا الى الأسواق المجاورة لتشتري البيض تتفاجئ بان سعر طبقة البيض قد تجاوز ٧٠٠٠ دينار بدون قلي ولا سلق طبعا.

كل ذلك من بركات اجراءات الورقة البيضاء للحكومة التي رفعت اسعار كلشي الا العملة المحلية فقد سحقتها الى ما كانت علية قبل ٢٠٠٣ .

صدق المثل القائل

ولد الولد اعز من الولد والبيض اغلى من الدجاج