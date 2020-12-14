المقالات

توجيهات ولائية/  ٢


  🖊️🖊️ محمد شرف الدين ||   أفراد المجتمع الإسلامي مكلفون بنوعين من التكليف ، احدهما: التكليف الشخصي أو العيني الذي لا يسقط عنه إلا إذا قام به بنفسه كالصلاة اليومية، وصيام شهر رمضان المبارك ،... والآخر: تكليف عام موجه لعامة الناس ويسقط بقيام من به الكفاية ، مثل الصلاة على الميت ، الجهاد الكفائي،.....  ومن مصاديق القسم الثاني ، إقامة النظام الإسلامي في حياة المجتمع ، أي أن المجتمع الإسلامي ينبغي عموم أفراده إلى تطبيق قوانين الإسلام لأنها تمثل النظام الأكمل لتسيير حياتهم اليومية ، وإحدى مفردات هذه القوانين مفردة " أداء التكليف" أي أن العامل في هذا النظام الإلهي ينبغي عليه أن يستحضر الحق تعالى في حياته العملية ويلتزم بالأحكام الشرعية، ويؤدي عمله على نحو " أداء التكليف " ،وعليه تكون هناك ضوابط للعمل في النظام الإسلامي:  منها: المهام والوظائف تمثل أمور شرعية ،حيث تكون أداؤها واجب وليس للموظف أو العامل تسويف معاملات الناس ،بل ينبغي أن يتقرب إلى الحق تعالى باتمامها وانجازها. ومنها : أصحاب المسؤولية الوظيفية " المدراء وغيرهم" يتحلون بدرجة أعلى السابق من التقوى والالتزام بضوابط النظام الإسلامي وتعاليم الباري تبارك وتعالى ، فلا يكون قائداً لمجموعة من العاملين بالنظام الاسلامي والضوابط الشرعية وهو مخالف لها ،  فإذا كان ناكرا لتطبيق النظام الإسلامي، فلا ينبغي تسليمه أي مسؤولية ، وكذلك إذا كان غير ملتزم بالتقوى الإدارية والمالية في النظام الإسلامي.  ومنها: التعاون والتفاني في العمل ينتشر بين العاملين أولا، ثم يكون ثقافة لعامة الناس، وفي مختلف مجالات حياتهم ، فتراى صاحب المحل في السوق يساعد الاخرين، وغيره. ومنها: شد البعض بالبعض عند الشدائد ،فالمجتمع الذي يقوم على أساس "أداء التكليف " هو الذي يكون مصداقا " للأمة الواحدة " عند مواجهة العدو المستكبر ،فلا تحد أفراد هذا المجتمع الحدود المصطنعة بين الدول ، لمساعدة الاخرين ، والدفاع عن المظلومين والمحرومين،فترى شباب العراق تتوجه عيونهم صوب القدس لأنها قطعة من بلدهم قد زرعت فيها الغدة السرطانية "اسرائيل" ، وكذلك شباب اليمن تقطر عيونهم دما لما يحصل لإخوانهم في البحرين وغيرها . وعليه يكون المجتمع الإسلامي مصداقا للحديث المعروف  "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى"
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مخاض عسير لولادة فريدة
صورة وحكاية..
توجيهات ولائية/  ٢
نواب التبليط!!
ماذا تُحَضِّر واشنطن وتَل أبيب قبل رحيل ترامب؟!
المشتركات بين العلمانيين والاسلاميين 
مع الشهداء سليماني والمهندس
هل تعودون الى الإستعانة بالأعداء للتنكيل بالأشقاء؟
أوصياء غير مؤتمنين..!
السياسي والاقتصاد في جمهورية العراق الى اين ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1449.28
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.78
التعليقات
زيد مغير : اتمنى ان يتحد العراق وإيران باسم اتحاد الجمهوريات الإسلامية لما عند البلدين من مشتركات الحدود التاريخ الدين ...
الموضوع :
عاشا معاً واستشهدا سوية
مواطنة : صباح موجع موجع بشدة لم تنطفأ حرارته للان ...
الموضوع :
بالفيديو .... لحظة وصول نبأ استشهاد القائدين العظيمين القاسم والمهندس ورفاقهما
مازن عبد الغني محمد مهدي : اللهم نسالك بحق محمد واله الاطهر ان تحفظ المرجعية الطيبةالرشيدة و على راسها السيد على الحسيني السستاني ...
الموضوع :
عندما يكون الدين حافزاً والمرجع مُلهماً يصبح 10/ 12 يوم النصر
زيد مغير : منذ استقبال المجرم طارق الهاشمي كن قبل مسعور البرزاني.ومساعدته على الهروب عن طريق شمال العراق كان على ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق مريرة عن اقليم كردستان العراق يشرحها الزميل اسعد البصري
ابو علي الحلو : سلام عليكم قرأت صباح اليوم رأي منشور بالموقع الالكتروني للمذياع النمساوي ORF قال فيه ان لقاح فايزر ...
الموضوع :
نائب يحذر من كارثة صحية بسبب ضغوطات مستشاري الكاظمي لشراء لقاح فايزر تعرف على السبب !!
العراقي : لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم , طيب من سيحفظ حقوق الفقراء؟ ومن سيبني للاجيال ...
الموضوع :
بالفيديو .... حقائق كبيرة عن ميناء الفاو يتحدث عها مصطفى السند رئيس خلية المتابعة السابق التي حلها الكاظمي
العراقي : لايمكن لاي انسان أن يقبل بالباطل أو الظلم إن كان حقاً هذا الانسان يحمل ولو جزءاً من ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
عبد الكريم الحيدري : أصاب الدكتور المجاهد علي الدلفي كبد الحقيقة ...
الموضوع :
الأكاديمي الأستاذ الدكتور علي الدلفي مغرداً الى الان ناشطوا الوسط والجنوب لم يتحدثوا عن تظاهرات السليمانية
محمد عباس : هاي من وره سوالفكم المكسرة كل يوم تهجمون على التشرينيين ...
الموضوع :
موقع الفيسبوك يغلق صفحة وكالة انباء براثا للمرة الثانية
منيرة اجمد : نعم لفك الحصار الظالم على الشعبين السوري واليمني ...
الموضوع :
بيان صادر عن منظمة جامعة الامم العربية للتضامن مع الحمله الدوليه لفك الحصار عن مطار صنعاء الدولي
فيسبوك