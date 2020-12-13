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ضباع السلطة والسياسة


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

السلطة و السياسة كلمتين فقدت معانيها الحقيقية في بلدي و اتجهت الى معاني بعيدة عن معناها الحقيقي ، حتى صار السلوك الواضح من المتصرف بها ، سلوك عشوائي بظاهره منظم في باطنه الى المصالح الذاتية الرخيصة التي لن تدوم لهم ، بما ان الموت  و العدم هو المصير الحتمي لكل ماهو موجود في هذا العالم .

محل الشاهد :

عندما تراقب السلوك السياسي و التصرف بالسلطة ، للبعض و لا نقول الكل ، لاننا نخالف من يتعامل بالعموم و السبب لانه اكيد هناك من هذا الكل يوجد المختلف الذي لابد ان لا نبخس حقه بكلامنا ، تجد ان سلوكهم كسلوك الضباع اتجاه فريستها ، بمعنى تجد الخطوات و القرارات و التوجهات عبارة عن سلوك اشغال الشارع بأزمة بعد ازمة ، و اشغال الشارع بأزمات متتالية غاية الامر تمرير تلك  القرارات و التصرفات التي فيها المصالح الشخصية هي الفائزة بالضبط كما هو سلوك الضباع في اشغال الفريسة من اجل الايقاع بها دون رحمة و لا شفقة .

غير مدركين ان تلك الفريسة ليست هي مثل كل الفرائس الباقية ، حيث العراق بلد خاب من اراد ان يتصوره بلد سهل  السيطرة علية بهذا السلوك الحيواني البشع ، العراق اسد لن يتمكن ضباع نفسكم الامارة بالسوء ، من السيطرة عليه او انهاء قوته و وجوده بل في العراق البخت و البركة التي ستهلككم و تنهي كل اطماعكم الشخصية و الرخيصة .

على ضباع السياسة و السلطة ، الانتباه و الالتفات ، ان العراق بلدا و شعبا و ان مر الزمان عليه بأزمات قد تكون بالعلم الإلهي ضرورة تربوية بلائية اختبارية ، الا ان الوعد الرباني اتي  لا محال برحمة و نصر و بشر الصابرين ، و عندها سيكون هلاككم و هلاك دول الاحتلال و عملائهم .

انكم بهذا السلوك والتصرف ، ستكونوا  ممن يدون ذكرهم على انهم من التاريخ الاسود الذي سيلعنهم بذكره الاجيال جيلا بعد جيل ، و سيذكروا انكم اسرفتم و بذرتم بكل ملكات و ممتلكات و ثروات و ايجابيات هذا البلد العزيز 

اللهم احفظ العراق و شعبه

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