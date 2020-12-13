أخلاقية الهزيمة وتصوير حال الراشي الظالم 

حسن المياح ||

المقصود بالراشي الشخص التاجر الفرد والشركات المقاولة والمستفيدة الذين يقدمون ويدفعون الرشاوى والبراطيل , ليحصلوا على العقود والمناقصات

في ظل , وظلال , وأجواء مرض أخلاقية الهزيمة , يستفحل الظلم ويقوى ويشتد , ويضرب بأطنابه إتساعآ وعمقآ وإنتشارآ , وهلاكآ وبلعآ وإمتصاصآ لثروات شعب خانع خاضع , ساكت أسير , مستعبد محتقر , مهان مبتسر , لما يستقبل مرض أخلاقية الهزيمة وفادة اليه , ويقبله إحتفاءآ بوداعة وسرور , ..... , ولما تشتد علته وتقسو آلامه يصرخ الشعب ولا يستريح , ويبكي نادبآ بحرقة وليس له من سامع أو مجيب , لأنه رهن نفسه تكبيلآ وتقييدآ , وتحجيمآ وتجميدآ , بكامل إرادته ومليء رغبته , لأنه آثر الإستراخ على الجد والمواظبة , والإستعباد والرسف بالأغلال على الحرية والتحرر والإنطلاق ..... ???

فتعسآ لك يا شعب العراق هذا الحال ..... ,

وهنيئآ لك هذا المآل ..... ,

وأنت في الآخرة من الخاسرين .

لو أردنا أن نصور حال ووضع وتصرف المستفيد الراشي الذي يستحوذ على غنائم العقود الحكومية ظلمآ وبخسآ بدفع مال سحت حرام منهوب , ويحتكرها بجاحة مفتخرآ بباطل ولؤم , وخسة ونذالة , وإجرام وظلم , وبسحت مال حرام ..... , فإنه يقول :

تحت غطاءك أيها المسؤول البطل جزافآ , المدافع مراءآ , بهدوء باطش , وسكوت ناقم , أصول .... ,

وفي ظلك الفضفاض الظليل الضال الواسع , الرخي الباسط جناحي العتمة علي أجول ..... ,

وإني ~ وحقك , ومعزتك الكاذبة الغاشة عندي ~ لأبيض بوجودك وأصفر ..... ,

وأتدلل بجاهك وأءمر ..... ,

وأرقص في ميدانك وأرفل ..... ,

وأفرح في حضورك وأسر ..... ,

وأثرى بتبرمكك الذي لا تملك , وأستغني بتوقيعك الآثم , وأحبر بالسلف التي تدفع الي?

وليلقلق البرلماني رافعآ صوته هذيانآ وهلوسة , وليزمر له تابعوه زغردة وعصفرة , وليطبل مصنموه رعاد تسبيحات , وتهلهل له زحمة همس همهمات أذكار خيالية فانطازية حالمة طائرة في سماء الأحلام الوردية , وخيالات الأمنيات المحلقة المنجمة في أعالي الآفاق , بلا ثمر يتدلى , أو غيث ينهمر , أو ماء ينزل , أو على الأقل زخات مطر خفيفة متفرقة متباعدة تتقاطر أو تقطر ...... , ولا نريد أو نطالب بالإنسياب المستمر ..... ?

وهيهات هذا , وذاك , وذلك ... ?

وليسكت..., ولا يطالب بحقه الشعب المريض الجائع , النائم المهموم , المهزوم الملعون , السفيه الجبان المظلوم ........ ???