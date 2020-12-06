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مآسي ومحن رافقتنا

53 2020-12-06

 

خالد القيسي ||

 

عجز العراقيون طوال تاريخ نشوء دولتهم عن اقامة حكم رشيد ، يصنع حياة حقيقية في مناخ ملائم وارضية صالحة فيها أمن وسلام وعيش مرفه، تبدل حياتهم الشائكة والمعقدة التي يتداخل فيها الحرق والقتل لسنين فقدت معانيها لفترة أكثر من قرن ، واغلبها نفعي ومصلحي عاشت فيها الناس الاجواء الغير مستقرة ومنفرة لأجيال عديدة  آباء وأبناء .

أكتب والحزن في صدري أكتمه على مآسي ومحن مرت بهذا البلد من تقلبات سياسية  وما عاناه المواطن من ثلاثي الفقر والمرض والجهل وشظف العيش فترة العهد الملكي المفروض من الخارج  ، وبعد انتظار طويل نجحت ثورة تموز 1958بنزاهة مفجرها انقاذ البلد من ملكية مستوردة وبراثن استعماربريطاني الى جمهوري بشر بعهد جديد،  فخُذلت الامة برحيله بعد اربع سنوات نجاح في الخروج من حلف بغداد وتحديد شركات النفط وتقليص سيطرة الاقطاع ومنحها للفلاح وبناء دور للعمال والطبقة المتوسطة وبناء مساكن للضباط في ناطق راقية من بغداد ، ونتج عنها ما هو  أخطر عندما خيم حكم الظلم والظالمين والقتلة على صدر البلاد.

وبعد طوفان سنين من التقلبات ، جائت العقلية القروية البائسة  مع من حكم هذه الارض ، بالمقابر الجماعية ، والانفال وحرب ثمان سنوات حصدت الاخضر واليابس ، فصدم بها االرأي العام العالمي لهذه الوحشية المتدنية واللاإنسانية ، وفي كل تلك الفترة لم يكن معنى ومعرفة لحقوق الانسان ولا يذكر احد سجلات الاجرام ولا يستطيع احد ينكرها ، الا بعد التغيير في  2003 انكشفت وهذه احدى حسناته.

مجتمع مر بأزمات موروثة ، نزاعات عشائرية ، تخلف  ثقافي مستمد من جهل تنشره بعض من اوساط دينية ، اكمله داعش الذي لا يمثل الاسلام في مقولة أو سلوك ، وهناك من يدافع عنه وإحتضنه وناصره وآواه ، تسانده  الفتوى الشاذه في جهاد النكاح من َمن يدعي الاسلام ، والافتاء من وجوه كالحة لدفع شلة متحجرة العقول للانتحار وقتل الابرياء في ساحة العراق وسوريا وغيرها من بلاد العرب دون ان تقترب من حدود الصهاينة ، لم تغير افكارها باسلام معاصر ومتطلباته المستجدة ، وترى نصوصها صالحة لكل مكان وزمان رغم جرائمها المدبرة تقع تحت سمعها وبصرها وترفع راية الله اكبر والاسلام ، وجلها ظواهر سيئة متفاقمة رافق المجتمع ودمرته، ناهيك عن الحروب العبثية التي خلفت دمار شامل  وجعلت البلاد قاعاً صفصافاً.

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