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سياسيون خارج دائرة الاسلام


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ]

قد عمد الرسول الخاتم محمد ( ص ) ، و اله الكرام و العلماء و الصلحاء الى ايصال احكام و توجيهات  و معتقدات و قوانين الدين الاسلامي على اتم وجه ، حتى كان البيان الواضح و المفهوم لدى جميع العقول .

محل الشاهد :

اذن النظرية كانت متكاملة لا نقص فيها ، و كان على معتنقيها الالتزام بتطبيقها لتكون الضوء الوحيد المعتمد لسير بهم  في طريق الحياة الى الاخرة التي لا مفر منها ، و التي سيحدد هناك هل نحن من اهل سعادة و الجنة ام نحن من اهل الشقاء و النار  .

و لكن مع شديد الأسف هناك من عامة الناس و السياسيين منهم من اتخذ من الاسلام و اعتناقه الاسم فقط ،  فكان اسمه مسلم او مؤمن و لكن ضمن سلوكه و قراراته بعيدا عن الاسلام و عن روحة و وجود و غايته كل البعد ، بل اصبح يفسد باسم الاسلام ، و يحارب المؤمنين باسم الاسلام ، و يخرب مؤسسات الدولة باسم الاسلام ، بل وصل الامر يشرع القتل باسم الاسلام ، و لا يلتزم  بالواجبات الوظيفة باسم الاسلام .

فهل المسلم من لا تهمه بمصالح العباد و البلاد الكبرى ؟ ، هل من الاسلام السياسي ينام ولا يحاسب نفسه هل كان قراره و تصويته فيه نصر للاسلام ام لأعداء الاسلام ؟ ، هل من الاسلام النظر فقط و الاهتمام  بالامتيازات ؟   وهل من الاسلام  التدخل بوضع و تقسيم المناصب الى من لا يستحق حتى وصل الامر اعطاء المناصب الى من عرف بفسقه و عدم ايمانه ؟.

هل من الاسلام الاسراف و التبذير بموضوع الامتيازات الخاصة مع سلب ابسط الحقوق للمواطن الضعيف ؟ ، و تعيين من لا يتناسب واقعه العلمي و الاجتماعي مع موقعه ؟ ، هل من الاسلام تقسيم البلاد و تجويع الشعب ؟  و انتم تنعمون بالأموال دون حسيب و رقيب !! ، هل من الاسلام القوانين تطبق فقط على من لا سند له في السلطة و غير ذلك الكثير وان عددنا سوف تنقضي الايام ولن نحصي المخالفات التي وقع فيها السياسيين سواء كانوا يعلموا بذلك  او لا يعلموا  .

اذن على الكل و السياسي بالخصوص الرجوع الى اسلامه الى ايمانه ، و النظر الى افعاله و اقواله هل تبقيه في دائرة الاسلام و الايمان ، ام انها سارت فيه الى سوء العاقبة و النار .

نسال الله حفظ العراق و اهله

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