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الناصرية نار ورماد


 

قاسم الغراوي ||

 

لماذا يستمر الوضع بالتوتر في المحافظات الجنوبية ونخص بالذكر الناصرية؟

 نؤيد حقوقهم المشروعة ونقف مع مطالبهم الحقة ونؤكد على سلمية التظاهر الذي كفله الدستور، ولكننا نرفض ان تكون المحافظة والشباب المتظاهر ورقة يمسك بها من هب ودب ليحرق الأخضر واليابس لكسب منافع  او بغضآ بشخصية ما او تحديآ لحزبآ او تيارآ معينا ويدفع الشباب ثمنآ باهضآ لذلك دمائهم الزكية لهذه السلوكيات اللامسؤولة التي تؤثر في توجهات التظاهرات السلمية ومطالبها الحقة.

هناك ظروفآ استثنائية تمر بها محافظة ذي قار نتيجة لانعدام الامن بسبب بعض العناصر المنفلتة لذا على السيد رئيس مجلس الوزراء و وزير الداخلية والامن الوطني ان يجعلان من اولوياتهما حفظ الامن في هذه المحافظة المنكوبة من خلال دعم الاجهزة الامنية لغرض فرض هيبة الدولة والتعامل ضمن الاطر القانونية مع اية ممارسات تثير العنف وتهدد السلم الاهلي والمجتمعي في المحافظة.

 ندعم حرية التظاهر السلمي الذي كفله الدستور مع ضرورة عزل العناصر المندسة التي اساءت للمتظاهرين السلميين وتسببت في احداث الفوضى والخراب من خلال تعطيل الدوام في مؤسسات الدولة وقطع الطرق والجسور وتعطيل مصالح المواطنين وهذا يعتبر خرقا لسلطة القانون وتجاوزا واضحا على حقوق الآخرين.

 على جميع الفعاليات الشعبية والثقافية والاعلامية وكافة شرائح المجتمع في ذي قار ان تساند القوات الامنية لغرض السيطرة على حالة الانفلات الامني الذي تشهده المحافظة ولابد من تشكيل لجنة تحقيقية لكشف العناصر التي تسببت في استشهاد وجرح العشرات من المتظاهرين السلميين الذين توافدوا على مركز المحافظة.

 ونؤكد على اهمية تكاتف الجهود الحكومية والسياسية والاجتماعية للخروج من هذه الازمة للحفاظ على استقرار المحافظة وحماية ارواح وممتلكات المواطنين من العابثين والمندسين اصحاب الاجندات المبشوهة التي تحاول أن تجعل المحافظة تدمر نفسها بنفسها من خلال المواجهات والاقتتال والحرق والتدمير لبناه التحتية وتخلف المحافظة الى الوراء في الوقت التي يتم فيها بناء محافظات اخرى من العراق لانها أيقنت بأهمية الاستقرار والبناء.

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