المقالات

حاجات أمنية ملحة ومستعجلة يفرضها الواقع على محور المقاومة


 

د.محمد العبادي ||

 

من الإيجابيات التي تصب في مصلحة محور المقاومة هي ان عدوهم يلعب دور البلطجي واللص و يقوم بدور الخارج عن القانون في الأساليب التي يستخدمها ضدهم ، وليس أدل على ذلك من عمليات الإرهاب التي تطال العلماء الذين يخدمون بلدانهم من قبل المحور الصهيو امريكي .

ان حماية الأفراد والجماعات من الأخطار المختلفة تقع في دائرة مسؤولية الدولة أولا وأخيرا.

 ان التطور المضطرد في ايران ماكان ليحصل لولا توفر الأمن للمؤسسات والأفراد والمجتمع داخل هذا البلد .

هناك شيء شاهدته في ايران وهو أن هذه الدولة رغم ما تعرضت له من عمليات وإغتيالات لشخصيات رسمية بحيث طالت رئيس الجمهورية ( محمد علي رجائي ) ورئيس الوزراء ( محمد جواد باهنر ) ورئيس مجلس القضاء الأعلى( بهشتي ) وتفجير حادثة (٧تير ) والتي ذهب ضحيتها (٧٢) شهيدا من وزراء واعضاء برلمان ورجال من خيرة ما أنتجته الثورة الاسلامية ، وايضا تعرض الاغتيالات كثير من أئمة الجمعة والجماعة، وأخيرا طالت الاغتيالات الثروات الوطنية والعلمية من أمثال الشهيد مسعود محمدي ،والشهيد مجيد شهرياري ، وداريوش رضائي نجاد ، ومصطفى احمدي روشن ، ومحسن فخري زاده ؛ رغم كل تلك القرابين تتقدم ايران بسرعة قياسية حتى كأن دماء الشهداء بمثابة الوقود والطاقة في دفع عجلة الحياة  والتقدم إلى الأمام. 

لقد طالت الاغتيالات في ايران (١٧) ألف شخصية موجودة ملفاتهم في ( مؤسسة الشهيد أو بنياد شهيد) .

لقد عملت تلك الاغتيالات على ( كي الوعي) وتصحيحه ، وتراكمت عند الأجيال الأمنية خبرة كافية في أخذ الحذر والاحتياطات اللازمة ، لكن ربما من المهم الاطلاع على الأساليب المعقدة الحديثة مثل موضوع التنصت عن طريق اقمار الاستطلاع ، أو موضوع التجسس من الايفون أو موضوع مزود خدمات الانترنيت واكتشافه لكل أفعالك والكلمات التي بحثت عنها ،وموضوع برامج وتطبيقات التجسس من التلفزيون والجوال وغير ذلك . وبالمناسبة يقول أحدهم لاحظت صديقي يستخدم هاتف محمول اصداره قديم جدا مع أنه ثري وبإمكانه أن يشتري أحدث الجولات ، وسألته عن السبب في استعماله لمثل هذا التلفون المستهلك!؛ فقال له : هذا أكثر أمان !.  

على كل حال فلو عشت في ايران لأخذك العجب من تلك الثقة والاحترام للشعب في ان تشاهد مسؤول برتبة وزير أو ما يقرب من درجته وليس معه إلا  السيارة التي استقلها مع مرافق شخصي واحد أو اثنين وتتقدمه سيارة نجدة واحدة !

حتى أن أحد أصدقائي قال لي لاتعجب اذا قتل عالم نووي ؛فقد شاهدت الدكتور علي أكبر ولايتي يرتاد أحد المزارات، ومعه حارس شخصي واحد فقط !!!.

واحيانا تأخذني الدهشة عندما اعقد مقارنة بين المسؤول الإيراني الممتليء بالخبرة والثقافة والذي يرافقه أشخاص لايتعدون أصابع الكف الواحدة ، وبين المسؤول في بلدنا والذي ترافقه أفواج من الحماية مع  أصوات صفير النجدة ، ولعلعة الرصاص !.

ان محور المقاومة عليه ان يعمل على تشديد إجراءات الحماية ، وأن لا يكتفي بتزويد عديد الأفراد المرافقة للمسؤولين، بل إلى شراء المصفحات التي تمنع اختراق الرصاص ، وتوفير المراقبة الجوية الفعالة ، وايضا عليهم ان يعمدوا الى إدخال الدوائر المكلفة بالحماية في دورات تدريبية وتحديثية مكثفة لتقوية الحس الأمني منعا لحصول حوادث الاغتيالات في المستقبل .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران ليستْ كأوهامكم!
ملاحظات حول قانون الجرائم الالكترونية/ 1
هل يصلح العشق درعا؟!
عَرعُورُ النّسخَة المَدنيّة قامَ يُنظّرُ للسّلميّة..!
كأن نفوسنا بها أنفٌ أن تسكن اللحم والعظما
حاجات أمنية ملحة ومستعجلة يفرضها الواقع على محور المقاومة
ترامب ينتقم من خسارته..!
مزاد بيع العملة إلى اين ؟ !
لا نطالب إيران بالرد بل نطالب عزرائيل قابض الأرواح..!
التيارات العلمانية العراقية، مائة عام من الصدام..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك