المقالات

ايران تستطيع قتل قادة الكيان الصهيوني بسهولة، ولكن..❗


  د.محمد العبادي||   نعرف جميعا ان الصهاينة يمتلكون خبرة كافية في عمليات القتل والإرهاب،  ويكفي أن نشير إلى أنهم قاموا بأكثر من (٢٧٠٠)  عملية اغتيال لشخصيات مؤثرة ومهمة في مدى أكثر من (٧١) عاما ، أي أنهم يغتالون ويقتلون  (٣٨) شخصية مهمة سنويا ناهيك عن الاعداد الغفيرة الأخرى ،وبأساليب قذرة قد وصلوا فيها إلى القاع  ! وبالإمكان مطالعة كتاب ( اقتل أولا ) لمؤلفه رونين برغمان لتطلع على حجم الجرائم التي ارتكبوها. كل المؤشرات والخيوط تشير الى ان الجماعات التي نفذت الجريمة الأخيرة في اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده ؛ كانت تتلقى الاوامر من الموساد الإسرائيلي وبالتعاون مع السي آي أيه . ايران تملك قدرات بإمكانها أن تطال قادة الصهاينة بسهولة ، لكنها لم تستخدمها لحد هذه اللحظة .  القدرات الإيرانية ليست بالصواريخ ومدياتها المختلفة ؛ بل بثلاثة من الاسلحة لو تم استخدامها بعناية وذكاء لأعطت نتائج كبيرة ؛ وتلك الاسلحة لو تم حياكة خيوطها لهدف لنالته بسهولة ، ومن دون أن تترك اثرا ورائها . ايران لديها ردارات تشرف على مساحة تمتد إلى البحر الأبيض المتوسط كما هو لرادار جين دالي والذي يبلغ مداه ثلاثة آلاف كيلومتر ، ومنظومة قدير وغيرها ،وتستطيع تحديد هوية الطائرات ومنطلقها ، وربما شاهد بعضنا بعض التقارير المصورة بهذا الخصوص حول هذه الرادرات ، وايضا ايران تمتلك طائرات انتحارية من نوع( رعد ٨٥) ، والانتحارية (كرار ) و(مهاجر ٤ ) ذات البصمة الرادارية الضئيلة وطائرة (كوثر) العصية على الرصد الراداري فلو دمجت مع تلك الطائرات القنابل الذكية ( قاصد ٣ أو قنابل ياسين او بالابان المتطورة والموجهة والبالغة الدقة والتي تنطلق من علو شاهق ( جو سطح ) نحو الهدف بعد تزويدها بخصائصه، حيث تشق طريقها إليه بسرعة وسهولة .  ان استخدام مثل هذه الإمكانيات هو جزء يسير من القدرات العسكرية التي تمتلكها ايران والتي تستطيع اصطياد الهدف في السماء أو على أديم الأرض أو باطنها . اظن أن هناك توصيات أمنية إسرائيلية سرية صدرت اخيرا ليس فقط لسفارات اسرائيل بأخذ الاحتياطات اللازمة ؛ بل للأماكن التي يتواجد فيها الموساد الإسرائيلي مثل شمال العراق واذربيجان ودول الخليج الفارسي ؛ ويمكن أن يجري تعميم تلك التوصيات والتحذيرات لقادة الصهاينة في عدم السفر إلى دول الخليج أو الجغرافية القريبة من دول الخليج خشية أن تنالهم قدرات ايران . اعتقد ان رئيس الكيان الصهيوني قد وصلته توصيات أمنية بعدم السفر لدول الخليج الفارسي، لاسيما وأنه كان قد أعلن عن نيته لزيارة البحرين وربما إلى الامارات . قد يقال ان ايران لاتلجأ إلى مثل هذا الأسلوب ، لانها دولة مسؤولية وصاحبة مشروع وقيم ، أو لأنها تفكر بطريقة هادئة وتدرس تداعيات الموضوع  ليس على ايران فحسب ، بل على المنطقة برمتها ، لان الأمن فيها مترابط بعضه ببعض ، وهي تفكر بطريقة الرد بالمثل وبالمقدار الذي يردع العدو عن الاستمرار في نهج الاغتيالات .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ايران تستطيع قتل قادة الكيان الصهيوني بسهولة، ولكن..❗
الإرهاب.. في نظر دول الإستكبار العالمي
كاتب اردني يتحدث عن اغتيال العالم النووي الايراني الشهيد فخري زاده
اغتيال عالم نووي كبير انذار خطير للامة الاسلامية 
من يسترجع أموال العراق المجمدة ؟!
أما آنَ الأوان لكي نُنهي المهزَلَة؟
الاغتيال فاجعة ليست مفاجئة  وعلى محور المقاومة الحذر
ثورة روح الله معجزة!
إيران ؛ الحكمة تحلق في فوهة البركان  
اقتلوه حيث ثقفتموه!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.05
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك