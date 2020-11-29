المقالات

وزارة الثقافة والإعلام..!


  د. حسين القاصد||   في خطوة غريبة من نوعها، ومفاجئة جدا، أعيد تفعيل العمل بوزارة الثقافة والإعلام؛ وهو ماكان معمولا به أيام هيمنة النظام الساقط على كل مفاصل الرأي العام والوعي المجتمعي. كانت حاجة النظام الدكتاتوري الساقط لتدجين الثقافة ضرورة ملحة لتوجيه وتوحيد الرأي العام، وفق ما تريده الماكنة الصدامية من دعم للحروب العبثية ومن تعزيز قبضة الدكتاتورية؛ حتى أن الوزارة كانت في مرحلة من المراحل وزارة الاعلام وكانت للثقافة مديرية اسمها مديرية الثقافة تابعة لوزارة الإعلام. وكان وزير الاعلام يستبق الطاغية المقبور ليقدمه بمقدمة مطولة ثم يأتي دور الطاغية ليقول ما يريد. وكان من واجبات وزير الاعلام أن يظهر في مؤتمرات صحفية ناطقا باسم الحكومة، شارحا خطواتها، وموضحا كل طارئ سياسي وهو ماكان يفعله واشتهر فيه، أيما شهرة، محمد سعيد الصحاف . بعد سقوط النظام الساقط، تحررت الثقافة من سطوة الإعلام وصار للإعلام مؤسسة ضخمة اسمها شبكة الإعلام العراقي؛ أما الثقافة فقد استقلت بوزارتها قبل أن تدمج مع السياحة. لكننا فوجئنا قبل أيام بتكليف السيد وزير الثقافة بمهمة الناطق باسم الحكومة، وهي الحكومة الأكثر استبدالا للناطقين باسمها على الرغم من قصر عمرها.  وقبل أن نتساءل عن عودة وزارة الثقافة والإعلام إلى الواجهة من جديد، فوجئنا بمهرجان الواسطي السنوي للفن التشكيلي، والخبر يقول إن السيد وزير الثقافة افتتح المهرجان نيابة عن السيد رئيس الوزراء!!؛ والمهرجان للفن التشكيلي وهو يخص وزارة الثقافة ومن صميم عملها، فهل يسري الأمر على مهرجان المربد الشعري وباقي فعاليات الأدب والفن؟ ولماذا ينوب الوزير عن رئيس الوزراء؟ هل المهرجان تابع لمجلس الوزراء أم من مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة بصفته ناطقا لا وزيرا.  الوزير له أن يفتتح المهرجان بصفته وزير الثقافة وله أن ينقل تحيات رئيس الوزراء، لكن أن تعود الثقافة اعلاما سلطويا فهذا تأسيس جديد نخشى عواقبه. ونخشى أن تتداخل التصريحات وتلتبس بين ماهو وزاري تابع لوزارة الثقافة وبين ماهو حكومي تابع لناطقية الحكومة. لا نريد للثقافة أن تعود اعلاما حكوميا؛ فمنابر اعلام الحكومة كثيرة ومتنوعة؛ ومن حق المثقفين أن يتحرروا من القرار السياسي ولو قليلا، وكيف يتسنى لهم ذلك ووزيرهم ناطق باسم الحكومة؟ وكيف للمثقفين أن يطلبوا بيانا تضامنيا مع الشعب اليمني وقد سبق لاتحاد الأدباء والكتاب في العراق أن أصدر بيانا أدان فيه العدوان السعودي على اليمن، فهل تستطيع الوزارة أن تنطق عن المثقفين إذا كانت الحكومة غير راغبة في ذلك، والناطق باسمها هو وزير الثقافة؟ ولماذا كل هذا الاحراج وزج الثقافة في ما لايعنيها، ترى لو شاءت الحكومة أن تكلف الناطق الرسمي بتعزية إيران في حادثة اغتيال العالم النووي، ماذا سيكون رأي المثقفين في بلد متعدد الآراء ومتنوع المواقف؟  دعوا الثقافة للثقافة ولكم أن تتفرغوا للإعلام، كي لايجد المثقف نفسه، مرة أخرى، في وزارة الثقافة والإعلام. 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الثابت والمتغير في العمل الاعلامي
ما هي رسائل صلاة الجمعة الموحدة للتيار الصدري في ساحة التحرير؟!
هل ترد إيران بعد اغتيال علمائها؟!
وزارة الثقافة والإعلام..!
أقتلونا..فأن شعبنا سيعي أكثر وأكثر
ايران في الحسابات الدولية
لا تخطئوا التقدير..فخري زادة لم يتم اغتياله في آبسرد بل على ابواب تل ابيب
الدبلوماسية الرقمية الإسرائيلية
كان أجره الإلهيّ منزلة الشهادة الرفيعة
قالوا عن إيران فقلنا
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك