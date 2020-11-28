دوام المدارس بين خلية الازمة وزيارة الاربعين

سامي جواد كاظم ||

تفاجات بالجداول المعلنة عن دوام طلبة المدارس لهذا العالم في سابقة خطيرة لم تقدم عليها اية دولة في العالم حتى اليمن المنكوب ، ولا اعلم هل صادق عليها ( حسوني الوسخ) ام مررت عبر صفقة فساد لا احد يعلم بها ؟ وماهي نسبة الدوام بالنسبة للمعلمين والمدرسين هل هي 15% بينما كل مؤسسات الدولة العراقية دوامها 100%، ماذا بقي من طرق الوقاية من كورونا في العراق هل التباعد تحقق؟ هل لبس الكمامة تحقق؟ هل منع التجوال فعال؟ كلها اصبحت في طي النسان وحالما قامت شعيرة ركضة طويريج بركل فايروس كورونا جاءت الركلة الثانية والقاضية من قبل زائري اربعينية الامام الحسين عليه السلام ، وهذه التجمعات التي تنبات بعض الجهات الصحية والسياسية والاعلامية بان كارثة ستحل بالعراق بينما الذي حصل ان صدق الاعلام الاوربي فان الفايروس اعاد نشاطه في فرنسا وايطاليا وامريكا، ومر العراق بردا وسلاما وهذه اما فيوضات الامام الحسين عليه السلام وهذا ما يعتقده المؤمنون او انها اي الزيارة والشعيرة كشفت مؤامرة القائمين على كورونا ولتؤكد ان الاطباء الفطاحل والشخصيات المعروفة تم قتلها بكورونا بعمل متعمد .

هل ان خلية الازمة تتابع ما يجري في العراق ام انها تنتظر ان تقام صلاة الجمعة والجماعة حتى تكف عن بياناتها وقراراتها التي لا تستحق الحبر التي تكتب به ، هل بقي شيء من التعليم في العراق بعد النكبات التي تلاقها بسبب الطبقة السياسية اولا مرورا بالخارجين عن القانون مع العصابات التي لها غايات سيئة للعراق ؟ ، المدارس الاهلية بدا الدوام الرسمي فيها ، الاسواق والمطاعم والمتنزهات فتحت ابوابها على مصراعيها فقط بقيت الملاعب والجوامع وان كانت شبه عاملة وليست عاطلة في نشاطها .

نعود للجدول الذي وضعته خلية الازمة بعد نقاشات ومباحثات ومداولات لتصل الى هذا القرار (تمخض الجبل فولد فأراً)، بالله عليكم الاول ابتدائي يداوم السبت فقط ومعهم معلموهم اما بقية المعلمين لبقية المراحل ماذا يعملون؟ ، هل دوامهم اربعة ايام بالشهر ؟

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