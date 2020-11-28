المقالات

🏴 الاغتيال الصامت🏴


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

[ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ]

عند تتابع بدقة النصوص الشرعية  من القران الكريم و السنة المطهرة لدين الاسلام ، تجد اهتماما كبيرا جدا بالعلم و العلماء ، بل بلغ ذلك الاهتمام واقعا عمليا تجسديا،  اكثر من الاهتمام القولي .

و من هنا برز ابناء دين الاسلام في تطوير كافة العلوم ،  حتى كانوا لهم المراتب الاولى ، و التصدي الى الابتكار و الاكتشاف و التصدير الفكر الى البشرية كافة .

هذا الشيء لم ترضاه دول الاستعمار التي كانت تعتبر اولئك العلماء خطرا على وجودها و كيانها ، وان تقدم رجال الاسلام بالعلوم و الابتكار و التفكر يعد تهديدا حقيقيا لوجودها المتسلط المنبثق من العقيدة الدينية عندهم ، المكذوبة المدعين بالتزيف بها ، انهم شعب الله المختار و ان كل الامم يجب ان تدخل ملتهم .

فكان توجههم الى القضاء الحتمي على تلك العقول ، بطريقة الاغتيال الصامت ، المعتمد على الاساليب متعددة ،  غايتها تصفية تلك الرجال و القضاء على مايحملونه من الفكر و العلم ، والذي فيه  نصر الاسلام و المسلمين .

ان قضية تصفية العلماء من قبل دول الاستعمار و الاستكبار ليس بجديد ابدا فالتاريخ دون لنا بين طياته كثير من تلك العمليات التي كانت و ستكون كاشفة على الحقد الكبير لتلك الدول على الاسلام و ابناء الاسلام .

ومن هنا كان لزام على الامة ان تكون واعية من خلال ، الاهتمام بعلماءها و بالعلم ، ويكون من واجبها المحافظة و حماية علماءها و مفكريها ، بل من الواجب الشرعي المشدد على الحكومات حماية العلماء و المفكرين من شر دول الاستعمار

نسال الله حفظ الاسلام و علماء الاسلام.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إذ أنبعث أشقاها بن سلمان للإمة يذبح أبنائها..!
الصهاينة حكام الأعراب القادمين !!!!
حرب الاغتيالات..عنوان مؤقت لمرحلة انتقالية
العمق العربي يمنع العراقيين من دخول اراضيهم ؟ 
صنمية المعتقد! 
إسرائيل تتلاعب بالنار الإيرانية..!
🏴 الاغتيال الصامت🏴
الغدة السرطانية !!!
الأبعاد الامنية لعملية اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده
الأبعاد الامنية لعملية اغتيال العالم النووي الايراني محسن فخري زاده
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1428.57
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك