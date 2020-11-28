🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

[ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ]

عند تتابع بدقة النصوص الشرعية من القران الكريم و السنة المطهرة لدين الاسلام ، تجد اهتماما كبيرا جدا بالعلم و العلماء ، بل بلغ ذلك الاهتمام واقعا عمليا تجسديا، اكثر من الاهتمام القولي .

و من هنا برز ابناء دين الاسلام في تطوير كافة العلوم ، حتى كانوا لهم المراتب الاولى ، و التصدي الى الابتكار و الاكتشاف و التصدير الفكر الى البشرية كافة .

هذا الشيء لم ترضاه دول الاستعمار التي كانت تعتبر اولئك العلماء خطرا على وجودها و كيانها ، وان تقدم رجال الاسلام بالعلوم و الابتكار و التفكر يعد تهديدا حقيقيا لوجودها المتسلط المنبثق من العقيدة الدينية عندهم ، المكذوبة المدعين بالتزيف بها ، انهم شعب الله المختار و ان كل الامم يجب ان تدخل ملتهم .

فكان توجههم الى القضاء الحتمي على تلك العقول ، بطريقة الاغتيال الصامت ، المعتمد على الاساليب متعددة ، غايتها تصفية تلك الرجال و القضاء على مايحملونه من الفكر و العلم ، والذي فيه نصر الاسلام و المسلمين .

ان قضية تصفية العلماء من قبل دول الاستعمار و الاستكبار ليس بجديد ابدا فالتاريخ دون لنا بين طياته كثير من تلك العمليات التي كانت و ستكون كاشفة على الحقد الكبير لتلك الدول على الاسلام و ابناء الاسلام .

ومن هنا كان لزام على الامة ان تكون واعية من خلال ، الاهتمام بعلماءها و بالعلم ، ويكون من واجبها المحافظة و حماية علماءها و مفكريها ، بل من الواجب الشرعي المشدد على الحكومات حماية العلماء و المفكرين من شر دول الاستعمار

نسال الله حفظ الاسلام و علماء الاسلام.