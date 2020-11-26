شيء مما قرأت

د بلال الخليفة ||

في كتاب (بوش في أور) الذي صدر عام ٢٠٠٧ لعدة كتاب وتدور ابحاثة حول العراق اولا ومنطقة الشرق الأوسط ثانيا. مع الانتباه إلى سنة الطبع. وربطها بالتوقعات التي ذكرها وبالفعل جزء منها تحقق وجزء اخر سيعملون على تحقيق. وفية أيضا رسم للخارطة السياسية للمنطقة كما يريدوها

اخترت لكم بعض ما ذكر في الكتاب:

1. العراق. يعتبر العراق هو مركز القوة العربية، الذي سيبقى متسم بالفوضى للسنوات القادمة مع حكومة مركزية ضعيفه ومجتمع منقسم وعنف طائفي منتظم، الأسوء هو أن الحكومة سوف لاتقوم بواجباتها ووظائفها وخربها حرب أهلية شاملة ستدفع إلى مشاركة جيرانه بنارها.

٢. الإرهاب وعمليات ضد المدنيين ستبقى سمة لهذه المنطقة.

٣. ايران ستبقى ثاني قوة في المنطقة لامتلاكها ثروة كبيرة وسياستها.

٤. إسرائيل ستكون اكبر قوة في المنطقة وتمتلك أسلحة نووية وتقليدية.

٥. إن الأنتاج المعرفي والترجمة من بقية اللغات إلى العربية فقير جدا. فكل ما ترجمته العرب طوال الف سنة اي من عصر المأمون العباسي لليوم، بقدر ما تترجمة أسبانيا في عام واحد.