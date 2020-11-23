إلى السيد مصطفى الكاظمي المحترم

♦ د. إسماعيل النجار

♦️ نتمنى أن تَعي جيداً خطورة ما قمت وتقوم به في العراق على المستوى الداخلي، في ظل ظروف إجتماعية وسياسية صعبه َغليان شعبي صارَ قآبَ قوسين أو أدنىَ من الإنفجار الكبير،

♦️ لذلك ننصحك بالتروي والتَفَكُر وأن لا تنسف كل الجسور وتحرق كل المراكب بينك وبين الناس.

وتذكرأن تحرير العراق من داعش والأميركيين كانت تكلفته عالية جداً والشعب العراقي دفعَ دماء كثيرة حتى وصل بالوطن الى بَر الأمان، حتى جئت أنت لتعيد عقارب الساعة الى الوراء بإحتلال سياسي جديد وممنهج!

يبدو أنك لستَ على دراية كافية بخطورة نتائجه أو ما تفعل؟ نتمنى أن تكون الصحوة قبل نهاية مفعول الصبر العراقي عليك والسلام.

د. إسماعيل النجار/ لبنان.. 22/11/2020