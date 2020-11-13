ضياء ابو معارج الدراجي||

صبريه ازوجت عليوي ، وهي مره معدله وحلوه كلش وعليوي خوش زلمه بس طاگه العوز ، ولا فلس عنده ..

يسولف لصبريه يگلها والله من تصير عندي فلوس الا اترس ايدچ ذهب وأشتريلچ بيت بالولايه ، يصفط عليها ويخطط لمشاريع مستقبليه بعيده المنال ..

ذاك اليوم عليوي طلع يحش حشيش ، جان تگرصه حيه ويموت ( الله يرحمه ) .. ظلت صبريه تبيع مخضر وتجمع فلوس وتشتري كل عيد اضحيه ( طلي ) وتذبحة بثواب المرحوم ..

ولدهه يسألوها المن هذا الطلي يمه ..؟

تكلهم لأبوكم عشرته ماتنسي يا بعد رويحتي ، ومن تذكره تبچي وتنوح ..

الى ان اجاها واحد الله رازقه ومنعم عليه ( فايخ ) .. وصارت صبريه بأحسن حال تصعد ( جكساره ) وترجع ( بجكساره ) ومن إجه عيد الأضحى هم اشترت طلي حتى تذبحه وهم سألوها ولدها يمه هذا المن تذبحين الطلي ..؟

گالت : هذا الطلي بثواب الحيه الگرصت ابوكم

هسة وين الحية الي تخلصنا من عليوي