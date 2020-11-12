المقالات

دعوة لإفتتاح المستشفى التعليمي (الألماني) في النجف الأشرف  


  د.محمد العبادي ||

 

عمليات بناء المشاريع تتم على مراحل ابتداء من الاقتراحات ودراستها وإقرارها إلى التخصيصات المالية والتعاقد مع الشركات الرصينة ذات الخبرة ومدة العمل ، مضافا إلى مشكلات إنجاز العمل ومتابعته.  عندما تم التعاقد مع الشركة الألمانية تعهدت بدفع ٤٠% من تكاليف العمل على ان يعمل على الأطباء الألمان على إدارةالمستشفى لمدة ثلاث سنوات❗ المستشفى (الالماني) تبلغ مساحته الإجمالية حوالي (٩٠ ) ألف متر مربع ، وعدد الصالات حوالي ١٣ إلى ١٦ صالة ، وبسعة (٤٩٦ ) سريرا . ان بناء المستشفى استغرق أكثر من عقد من الزمن ، وكان من المقرر أن يتم افتتاحه سنة ٢٠١٢م لكن تلكأ فيه العمل لسبب واخر وتأخر لسنين .❗  على كل حال لقد اقيمت قواعد المستشفى الذكور وقام بنائه حتى اكتمل بشق الأنفس. لم يعجبني التقرير الذي عرضه ( حيدر الحمداني من قبل [المهمة]) ، لان هذا الشخص مع تقديم احترامي له تحدث بلغة اتهامية وتحريضية قارصة حول عدم افتتاح المشروع ، وكان عليه ان يقدم لنا تقريرا مفصلا عن العقد المتفق عليه مع الالمان وفقراته، وتاريخ بناء هذا الصرح الصحي والعقبات التي واجهها هذا المشروع ، وعمليات المتابعة من قبل مديرية بلدية النجف أو الزيارات الميدانية ، ثم يلتقي بالجهات المسؤولة للوقوف على الأسباب الحقيقية، وبعد ذلك  يستعرض بكاميرته (المستشفى الالماني ) ويتجول في اروقته وصالات ويعطينا تعريف عن الأجهزة الطبية والأمراض ، والأبنية المرفقة بالمستشفى ، ومدى استيعابه للكوادر أو الفرق الطبية وتوفيره لفرص العمل  وغير ذلك . ان العمل الإعلامي هو رسالة مقدسة ، ومن الضروري ان يتخطى المقاسات الشخصية والسطحية والألفاظ الركيكة ، ويبتعد عن لغة الهدم التي جاءت من خارج الحدود وألقيت على الاسماع واستقرت في النفوس حتى أصبحت ظاهرة يشترك فيها بعض الإعلاميين بتهريجهم وكثير من السياسيين بثرثرتهم ومهاتراتهم ❗ من المؤكد ان افتتاح ( المستشفى التعليمي ) يساعد على تقديم مختلف الخدمات الطبية في النجف الأشرف وغيرها ، وعليه نتمنى وندعو ان يتم افتتاح هذا المشروع خدمة للناس على أننا نعلم أن افتتاح هذا المشروع هو ثمرة جهود طيبة لا تنحصر بشخص أو جهة معينة .
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
احتمالات السباق الرئاسي في ايران
إصبع على الجرح..معادلة وطن بين غبي وذكي..
دعوة لإفتتاح المستشفى التعليمي (الألماني) في النجف الأشرف  
من هو بوق السلطة، وما هي مهمته؟!
المقاومة العراقية ونهجها الثابت
لماذا هدأت الاحتجاجات في العراق ؟  
ماذا بعد ترمب؟!
لا..للتعامل مع نظام راعٍ للإرهاب
الشمولية والتحركات الشعبية
الاعلام الناهق والصوت الناعق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك