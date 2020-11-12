دعوة لإفتتاح المستشفى التعليمي (الألماني) في النجف الأشرف  

د.محمد العبادي ||



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عمليات بناء المشاريع تتم على مراحل ابتداء من الاقتراحات ودراستها وإقرارها إلى التخصيصات المالية والتعاقد مع الشركات الرصينة ذات الخبرة ومدة العمل ، مضافا إلى مشكلات إنجاز العمل ومتابعته. عندما تم التعاقد مع الشركة الألمانية تعهدت بدفع ٤٠% من تكاليف العمل على ان يعمل على الأطباء الألمان على إدارةالمستشفى لمدة ثلاث سنوات❗ المستشفى (الالماني) تبلغ مساحته الإجمالية حوالي (٩٠ ) ألف متر مربع ، وعدد الصالات حوالي ١٣ إلى ١٦ صالة ، وبسعة (٤٩٦ ) سريرا . ان بناء المستشفى استغرق أكثر من عقد من الزمن ، وكان من المقرر أن يتم افتتاحه سنة ٢٠١٢م لكن تلكأ فيه العمل لسبب واخر وتأخر لسنين .❗ على كل حال لقد اقيمت قواعد المستشفى الذكور وقام بنائه حتى اكتمل بشق الأنفس. لم يعجبني التقرير الذي عرضه ( حيدر الحمداني من قبل [المهمة]) ، لان هذا الشخص مع تقديم احترامي له تحدث بلغة اتهامية وتحريضية قارصة حول عدم افتتاح المشروع ، وكان عليه ان يقدم لنا تقريرا مفصلا عن العقد المتفق عليه مع الالمان وفقراته، وتاريخ بناء هذا الصرح الصحي والعقبات التي واجهها هذا المشروع ، وعمليات المتابعة من قبل مديرية بلدية النجف أو الزيارات الميدانية ، ثم يلتقي بالجهات المسؤولة للوقوف على الأسباب الحقيقية، وبعد ذلك يستعرض بكاميرته (المستشفى الالماني ) ويتجول في اروقته وصالات ويعطينا تعريف عن الأجهزة الطبية والأمراض ، والأبنية المرفقة بالمستشفى ، ومدى استيعابه للكوادر أو الفرق الطبية وتوفيره لفرص العمل وغير ذلك . ان العمل الإعلامي هو رسالة مقدسة ، ومن الضروري ان يتخطى المقاسات الشخصية والسطحية والألفاظ الركيكة ، ويبتعد عن لغة الهدم التي جاءت من خارج الحدود وألقيت على الاسماع واستقرت في النفوس حتى أصبحت ظاهرة يشترك فيها بعض الإعلاميين بتهريجهم وكثير من السياسيين بثرثرتهم ومهاتراتهم ❗ من المؤكد ان افتتاح ( المستشفى التعليمي ) يساعد على تقديم مختلف الخدمات الطبية في النجف الأشرف وغيرها ، وعليه نتمنى وندعو ان يتم افتتاح هذا المشروع خدمة للناس على أننا نعلم أن افتتاح هذا المشروع هو ثمرة جهود طيبة لا تنحصر بشخص أو جهة معينة .