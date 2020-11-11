لماذا السكوت من الاحزاب ؟!



https://telegram.me/buratha اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام

◾محمد صادق الهاشمي || حاولت استجلاء الاراء كثيرا لمعرفة اراء النخب وعموم الجمهورفوجدت مايلي : اولا /منذ ان استلم الكاظمي وكادره ادارة البلاد , فقد اتخذ خطوات كثيرة وغريبة في العلاقات الدولية والاقليمية وفي الاقتصاد , وفيما يتعلق ويرتبط بمصير الطبقة الفقيرة والموظفين من قطع المعونات الغذائية ورواتب الموظفين وغيرها العشرات مما يتعذر هنا الاحصاء , وهذا الامر واضح للجمهور ولكل متابع . ثانيا /الراي العام حسبما نسمعه طبعا يستغرب خطوات الكاظمي التي اوصلت العراق الى ان يكون دولة مفلسة تمهيدا الى الاقتراض وارتهان العراق للصناديق الدولية فضلا عن الغاء (( الاتفاق العراقي الصيني )) لكن الاستغراب بالدرجة الاساس لايتجه الى الكاظمي وحده بل الى الطبقة السياسية والتي تقف بين السكوت او الحياد او الرفض. ثالثا /الكاظمي لمن يقيم دوره لايجده قادرا على الادارة بل كل الذي فعله هو اعلان الافلاس وارتهان مصير الاقتصاد والامن الاقتصادي الى الخارج , وتمكن الكاظمي ضرب عمق الدولة وتجربتها , وانهى الامل في قيام العراق وخروجه من الازمة , والعراق الان يعيش محنة لم يشهده تاريخه من قبل في وقت نجد الكل ساكت مع ان الدولة في طريقها الى الانهيار . رابعا /نعم الكل يستغرب سكوت الاحزاب الشيعية على افقار الجنوب في الوقت الذي ينعم الكرد بكل ما يريدون من الكاظمي , واخرها تعطيل مشروع الفاو بمنح مسعود الاشراف على ((سنجار )). ⭕ العتب على الاحزاب الساكتة وهم من رفعوا اصواتهم عاليا ضد المالكي والعبادي وعبد المهدي فلماذا هم ساكتون على ما يحصل الان ؟. ⭕ نتوجه بشكرنا على من سجل موقفا مشرفا معترضا على البعض من خطوات الكاظمي