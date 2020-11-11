المقالات

لماذا السكوت من الاحزاب ؟!


    ◾محمد صادق الهاشمي ||   حاولت استجلاء الاراء كثيرا لمعرفة اراء النخب وعموم الجمهورفوجدت مايلي :   اولا /منذ ان استلم  الكاظمي وكادره ادارة البلاد , فقد  اتخذ خطوات كثيرة وغريبة في العلاقات الدولية والاقليمية وفي الاقتصاد , وفيما يتعلق ويرتبط بمصير الطبقة الفقيرة والموظفين من قطع المعونات الغذائية ورواتب الموظفين وغيرها العشرات مما يتعذر هنا الاحصاء , وهذا الامر واضح للجمهور ولكل متابع . ثانيا /الراي العام حسبما نسمعه طبعا يستغرب خطوات الكاظمي التي اوصلت العراق الى ان يكون دولة مفلسة تمهيدا الى  الاقتراض وارتهان العراق للصناديق الدولية  فضلا عن الغاء (( الاتفاق العراقي الصيني )) لكن الاستغراب بالدرجة الاساس لايتجه الى الكاظمي وحده بل الى الطبقة السياسية والتي تقف بين السكوت او الحياد او الرفض.  ثالثا /الكاظمي لمن يقيم دوره لايجده قادرا على الادارة بل كل الذي فعله هو اعلان الافلاس وارتهان مصير الاقتصاد والامن الاقتصادي الى الخارج , وتمكن الكاظمي ضرب عمق الدولة وتجربتها , وانهى الامل في قيام العراق وخروجه من الازمة , والعراق  الان يعيش محنة لم يشهده تاريخه من قبل  في وقت نجد الكل ساكت مع ان الدولة في طريقها الى الانهيار . رابعا /نعم الكل يستغرب سكوت الاحزاب الشيعية على افقار الجنوب في الوقت الذي ينعم الكرد بكل ما يريدون من الكاظمي , واخرها تعطيل مشروع الفاو بمنح مسعود الاشراف على ((سنجار )).    ⭕ العتب على الاحزاب الساكتة وهم من رفعوا اصواتهم عاليا ضد المالكي والعبادي وعبد المهدي فلماذا هم ساكتون على ما يحصل الان ؟.     ⭕ نتوجه بشكرنا على من سجل موقفا مشرفا معترضا على البعض من خطوات الكاظمي
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
[المواقف] هي التي ستجسد الفرق بين دونالد وجو !
إذا أنت يهوديا فأنا صهيونيا!!
أمريكا الدولة العميقة 
يختارون الرئيس ثم يتهمونه بالعمالة؟!
لماذا السكوت من الاحزاب ؟!
خذلنا بعض أهل الدين و السياسة..
متى يتبنى الشيعة إستراتيجية ردع الإبتزاز بالإبتزاز ..
امريكا تعود الى العالم الثالث
الاعتداء المحتمل على إيران واستقالة اسبر
♦️ كيف استطاع الاعلام الأستكباري أن يخترق القيم الروحية ، والاخلاقية ، والإسلامية؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك