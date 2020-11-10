امة تسال..!

محمد صادق الهاشمي||

كوني ادير مركز دراسات وعلى علاقة وطيدة بالاجواء الاعلامية وما يتصل بالواقع السياسي، لذا تصلني الكثيرالكثير من الاسئلة وهي :

اولا / الى من اسقط حكومة عادل عبد المهدي، مع اني اقف ضدها فهي من ادت بنا الى ما نحن عليه، لكن هل هذا هو البديل؟.

فالى من ساهم بايصال الكاظمي الى مركز القرار في السر والعلن وفي الطرق المباشرة وغيرها بينكم ما بين انفسم هل الكاظمي افضل حالا واشرف خدمة واكثر تقديما واخلاصا ؟.

ثانيا / لايمكن ان نعدد مخالفات الكاظمي للقانون وتجاوزه صلاحياته، والمفاسد التي قام بها والخلافات الدستورية التي ارتكبها وبالتي فان اخطاء الكاظمي اكثر مما يمكن احصائه فاين الموسسات السياسية والدينية التي كانت صوتها عاليا في زمن المالكي والعبادي وعبد المهدي؟.

ثالثا / الى كل من اعترض على حكم عادل - ومن حقه الاعتراض- واراد ان يكون البديل علمانيا ليبراليا واعطى مواصفات للحكم والحاكم البديل عن العهود السابقة الاسلامية – ان صح التعبير- هل الكاظمي بما فعله يمثل طموحكم ويلبي رويتكم في خدمة الجماهير بعد ما فعل؟، وربما لاتعلمون ما يفعل هذا الرجل وهنا الطامة والطامة الاكبر ان سكوت بعض السياسيين كما قيل اما للخوف او لانه مشغول بالاستعداد الى الانتخابات بينما الكاظمي ينخر في جسد الدولة ويطوق اعناقكم بافعاله .

رابعا / هل فكر السياسيون ان يطرحواعلي الكاظمي بعض الاسئلة نيابة عن الجماهيرالفقيرة؛ لانهم هم من كلفه عن الامور التالية :

1- لماذا تتدفق الاموال على الاقليم – وهم شعبنا الكريم – وتمنع على الجنوب والوسط وما هي المعايير ؟.

2- لماذا لاتعلم الاحزاب بمصير القواعد الامريكية؟، واي اتفاق حصل بين الكاظمي وبين الامريكان ؟.

3- هل يمكن لعاقل ان يقبل ان تكون مصر بديلا عن الصين ام ان الامر مقصود لتجويع العراق ومنع ان تقوم دولته، ونهضته؟ .علما ان المتضرر هو الوسط والجنوب بينما المدن الغربية المحترمة والاقليم بوضع افضل جدا .

4- لماذا تتوقف رواتب الاسر التي ساهمت في الانتفاضة الشعبانية وتبقي رواتب الجلادين؟.

5- لماذا يتم تمكين مسعود من سنجار ؟ وهل حصل هذا الاتفاق مع الاقليم كاقليم ام مع مسعود لذاته لتوسيع مملكته ؟. مع كل الاحترام الى شعب اربيل وكل كردي شريف عانى الامرين من قساوة العهد الدكتاتوري.

6- لماذا الغى الكاظمي عقد الفاو مع الشركة الكورية ؟.

7- كيف حصل العجز في الخزينة؟ ومن المسول انتم – كما يدعي هو – ام هو؟. واين الواردات من عشرات المصادر المالية بما فيها المنافذ والنفط والجبايات وغير ذلك؟.

8- لماذا يصر الكاظمي على الاقتراض من الصناديق الدولية اكثر من حاجة العراق؟، وما هي السياسة المتبعة ؟.

9- اين رواتب الموظفين ولماذا يرهنها وزير المالية قبال الاقتراض ؟.

وهناك عشرات الاسئلة.

⭕ ايها الاخوة ارحموا شعبكم.

⭕ سجلوا في شرف المسولية كلمة رافضة، وانتم امام شعب قريبا يذهب الى الصناديق فانه لايكتفي منكم بالسكوت ولا بحديث الاعلام بل يريد منكم ومن البرلمان الكريم ان يستدعي رئيس الوزراء ووزير المالية وهناك امام الامة يكون الفيصل.

9-11-2020