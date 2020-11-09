المقالات

مسافرون..!

38 2020-11-09

  خالد القيسي  ||                                 الحياة إكذوبة ورحلة طواف                       أولها عذاب وآخرها حساب     حقيقة وتناقضات صادمة ضاعت معها معرفتنا بالحياة بما يجري على الارض ومفاتيحها ، نظام الحياة مبني على الليل والنهار والنجدين بوضوح وهل تستحق كل هذا التعب لتمضي حياتنا وردية ومستقبل أفضل دون شد وجذب ونهاية مأساوية. البعض من يعيش بخط الفقر او دونه مجاملة لمعيار البطالة وحياته تتمحور في اختلاف ومشاكل الكبيرة ، دون توفير ملتزمات الحياة لعوائل أكثر فقرا ، وأخرى أكثر غنى تثير الشماته وتتعلق بفرح الدنيا وما وسعته عليها اقطار الارض وآفاق السماء. قال خير من قائل ( ما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون ) هل الامر يدعونا الركون الى هذا الواقع والحقيقة ، او آخر يشعرنا بالسعة والغبطة عندما نمتلك سيارة او بيت راقي اضافة الى مكملات الاناقة من عطور وملابس واكسسوارات.  عندما نعي ونتبنى صراع الحياة قد نصاب بالدوار بسبب غياب المفهموم الحقيقي للعمر فالسؤال الى اين نسير ؟  تبدأ بحوار مع نفسك  والملازمة هي اقتصادية واجتماعية في كافة المجالات نشطة كانت أم تعبة لنكتشف ان النتيجة ستكون كارثية ، وهناك صعود وهبوط وضربات حظ ودائما نعود الى المربع الاول وهي عودة سيئة لحياة اكثر قساوة التي تحمل الكثير من الصعاب . الخوف دائما من المجهول وهل نحن ذاهبون الى نهاية لا نعرف احتمالاتها وكيفية ضمان المستقبل ، حياة فيها نزاعات شخصية او مجتمعية او فوضى وتمرد على النظام وهناك من يؤثر على نفسه رغم خروجه من الحياة دون قوت من عمره القصير بأنماط غيرت تاريخ العالم والانسانية وما حققته من نجاح في رسالتها العلمية أو المجتمعية وتاسيس حضارات ودول كبيرة ، وهناك من يفجر نفسه لانهاء هذا العمرالقصيروإلهائه بالحروب وهي معاناة كبرى لها تأثيراتها المحبطة ، هناك من ينشأ يتيم  ومن ينشأ وفي فمه ملعقة من ذهب ومن يعش الى ارذل العمر وآخر يموت وهو في عنفوان الشباب . توفير اساسيات العيش اي كان موقعك وما تكسبه في هور او جبل او سهل في منافسة ليست سهلة مع الآخرين من رغبة البعض بالقفزة رغم ما يلتصق بهذه الطفرة  من ادران ، ما حصلنا في النهاية الحصة التموينية ، المولدة ، فاتورة الماء والكهرباء ، وسابقة  مبردة ثم سبلت وقبلها مهفات وعاقول يوضع على شباك البيت لننعم بنسمة هواء، فما هو المغري بالحياة بعمرهاالقصير نصفه نوم ونصفه تعب او دراسة ونهايته امراض متعددة لتنطفأ شعلة الحياة في نهاية ارادها الله امتحان عندما يباعد زمن قاسي بين الاحبة ، ومجتمع لا يدرك الغصة والضحكة والمفسدة . 
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
أوقفوا مهزلة الكاظمي
نقمة الشباب..! 
مسافرون..!
أين سلطة مجلس النواب ؟!
مصادر القيادةوصفاتها!..
تأتي الرياح بما لايشتهي الشعب
الى الدكتور عبد الكريم سروش انه علم وليس خرده فروش
إصبع على الجرح..شهادة علوان في الميزان ..
قاسم سليماني والمهندس سلاح يفصل رأس الحزب الجمهوري والديمقراطي.
ماذا سيحصل بعد صعود بايدن وسقوط ترامب؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.93
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.78
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك