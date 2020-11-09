الى الدكتور عبد الكريم سروش انه علم وليس خرده فروش

سامي جواد كاظم||

القى الدكتور عبد الكريم سروش محاضرة بخصوص ملابسات اطروحات السيد كمال الحيدري الاخيرة وحقا انه اتقن تجسيد عبارة المغالطات المنطقية بحذافيرها .

بداية الاشكال ليس على شخص السيد الحيدري فهو مفكر ومحقق جليل وكذلك اشكالنا ليس على شخص الدكتور سروش بل على طرحه المجانب للحقيقة .

اقول للدكتور ان المعرفة من حق الجميع ومن قال لك ان رجال الدين يمنعون غيرهم من الخوض بالدين ، انهم لا يمنعون الخوض بالدين بل يحثون على ذلك شرط ان تكون باصولها ، فلو جنابك ابعد الله عنك المرض اصبت بمرض معين وزارك صديقك النجار وقال لك دعني اعالجك ستقول له انت لست طبيبا سيقول لك لماذا تمنع المعرفة عني ؟ ستقول له العلم اختصاص ، وهكذا استاذ سروش من المؤسف في الاوانة الاخيرة ظهر لنا مهندس وطبيب وكيميائي وحداد وبقال يتحدث بالفقه وتفسير القران وان اشكلت عليه ستتهم بما تقول به جنابك على رجال الدين .

الامر الاخر هل لاحظ جنابكم الفرق في طرح السيد الحيدري في مطارحات في العقيدة وما يطرحه الان؟ سابقا كان يستشهد السيد بمصادرهم التاريخية والكلامية فيما يخص السيرة النبوية ويستشهد برجالهم في تاكيد الرواية او الحدث ويستنتج المفارقات والمغالطات فيما يطرحونه ولا يتناول فتاواهم، اما ما يخص الفقه الامامي فلم يتطرق للسيرة والحديث اطلاقا وان انتقد حديث في الكافي او في غيره فالفقهاء يقولون كل الكتب خاضعة للنقاش باستثناء القران الكريم فان وجد جنابه حديث ضعيف او تؤيده انت امر طبيعي وليست مثلبة على الشيعة، ولو قرات مثلا الاخبار الدخيلة للشيخ محمد تقي التستيري وهو واحد من عشرات مع رؤيتكم العقلية وليس العاطفية لارغمتم انفسكم على السكوت ولعلمتم بحرية الفقه الشيعي في الطرح.

واما الحديث عن المباني الفقهية والقواعد الاصولية وتقييم الرجال فهذه وجهات نظر داخل اروقة البحث الخارج ومن يريد النقاش فعليه الحضور ضمن هذه الحلقات وليقل ما يشاء ، مثلا جنابكم ترى الاجهزة الطبية الحديثة وترى السيارات الفارهة وترى المنتوجات الكيميائية العجيبة فهذه نتائج لمجموعة من الافكار والعمليات والتجارب والابحاث التي من المؤكد بعضها لا يتقبله العقل وغير صحيح وفي نفس الوقت لا يتم كشفها للعلن ويستطيع معرفتها من يشتغل ضمن هذا الميدان او ذاك الميدان ، الفقه ودراسة استنباط الحكم الشرعي هو نفس الصناعة بعينها فتكون هنالك نقاشات ومداخلات واراء قد تراها غريبة وهنالك تعارض في الروايات فيحاول كل فقيه ايجاد ما يستدل به على صحة هذه الرواية عن تلك ومن الطبيعي ان الاراء تختلف ، وليس من الصحيح والمنطق والعقل ان اشهر بمن اختلف معه لاسيما اذا كان متوفى ، والسيد الحيدري لم يكن موفقا في طرحه الاخير وقد استخدم في بعض طروحاته البتر في العبارة مثلا التكفير الظاهري وراح يؤول ما لم يقله السيد الخوئي .

جنابكم سيد سروش تقول المفاهيم اختلفت في هذا العصر عن ما كانت عليه سابقا ، نعم المفاهيم وليس الثوابت كالعدالة والاحسان والخير والشر والجريمة والعقاب والتسامح ولكن مصداق هذه الثوابت من يستطيع ان يجسدها في واقعنا هذا بخصوص الدين وليس بقية المجالات الاخرى ؟ الفقيه العامل في هذا المجال تكون رؤيته ورايه افضل من المهندس والمتفلسف والطبيب الذي يحشر انفه فيما لا يفقه .

والى السيد الحيدري لم لا تناقش تقريرات السيد السيستاني او الشيخ الفياض او السيد الخامنئي او الشيخ اللنكراني وغيرهم من المجتهدين الذين على قيد الحياة ، ناقشهم في حلقتك الدراسية او واجههم بما لديك ، اما اثارة اراء تدريسية نقاشية وليست حكما شرعيا علنا فهذا امر يثير الاستغراب واللغط .

الدكتور سروش عندما تفتح متجرا هل تعلن عن جودة بضاعتك ام تشهر وتسقط ببضاعة المتاجر المجاورة لك؟ .

وهنالك من طرح مقترحا بتنقية كتب احاديث الشيعة واعتماد الصحيح وهذا غير ممكن لان رجال السند تختلف رؤيا العلماء فيهم فهناك من وثقه النجاشي وضعفه الغضائري ومن اعتمده الكشي ورفضه الخوئي وكل الاراء محترمة فلا يمكن اعتماد كتاب بل اعتماد اراء لمن يقتنع بها

دائما الامامية تتقبل كل الثقافات والاراء بدليل ان مكتباتها لا يوجد فيها ممنوع الا التي تمس الذات الالهية

الكلام يطول