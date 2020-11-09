المقالات

قاسم سليماني والمهندس ذي الفقار محور المقاومة


 

✍هشام عبد القادر ||

 

ما زال قلمي متحير على اي بداية وصف نكتب عن الشهيدين قاسم سليماني وابو مهدي المهندس فوجدت تعبير مقتبس من خلال رؤيتنا لرفقتهم وصحبتهم بالدنيا في الحركة الميدانية مقدمة الصفوف لدول محور المقاومة وصعدت ارواحهم لم تفترق وجميع الصور التي تعبر عنهم يدين متماسكة لم تفترف كأنهم سلاح محور مقاومة الزمان بذي الفقار كأنهما يرون العالم من هو ذي الفقار سيف ذوا حدين يفصل بين الحق والباطل وهما قبس من ذالك لآنه لا يوجد بالتاريخ منذوا الأزل الى يوم القيامة شبيه لذي الفقار حتى النووي لا شئ امام سيف الإمام علي عليه السلام ولن يحمله سواه ولكن هناك إشارات يفهمها الخواص ليس شرط أن يكون السلاح من حديد بل حتى من رجال مؤمنين صدقوا ما عاهدوا الله عليه يكون هناك قبس إشارة تعبر عن المعنى.

إذا كان ذي الفقار الشهيدين قبس من ذالك الرمز والإشارة فمن القائد الموجه . قبس ايضا تشبيه مجازي لعصر محور المقاومة التي ستنتصر ولا شك في ذالك .

ونحن نفخر باليماني وقاسم سليماني له قبس من اسم يماني . اخر حروف إسمه يماني .

فإذا كان قائد الحركة الميدانية الشهيد قاسم سليماني ممن يعشقون توحيد محور صف المقاومة بالعالم العربي والإسلامي إذا نحن من اليمن تحت راية السيد القائد الشجاع عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الذي بكل خطاباته يدعوا لتوحيد صف محور المقاومة وتوسيع نطاقها بكل المجالات الإعلامية وغيرها نحن جنود وخدام لهذة الوحدة .

نقول للعالم يسمع ذي الفقار لن يهزم فقد نجده بكل عصر وزمان في القادة والسادة والولاة الحماة .

وله إشارات لن يفهما أحد مهما بلغت العقول حدها من التفكير بل نحن إلا قبس نترجم قبس من الأصل الذي لا تحيطه العقول ولا الأبصار .

خاتمة مقالنا نحن جسد واحد لن نفترق ما دام هناك علاقة بين العقل والقلب وبين الروح والجسد وبين مكة والمدينة وبين كربلاء المقدسة والقدس وبين النجف الأشرف وبين قم المقدسة وبين سامراء وبين الوجود . أين الثراء من الثرياء فرق بين محور المقاومة وبقية كل دول الجور .

فهناك فرصة متاحة لكل أحرار العالم أن يلتحقوا بصف محور المقاومة ولو بالنية والتفكير ويتبعه السعي الحثيث لتوطيد العلاقة القوية بكل صفوف محور المقاومة لتوسيع وحدة الصف مع كل أحرار العالم بمختلف اللغات تحت راية نصرة المظلوم ورفع الظلم ورفض الطغاة والجور والفساد .

وتمت النعمة بالحمد لله رب العالمين. على نعمة التوحيد الأعظم والولاية الكبرى والنور المحمدي الأصيل .

 

والحمد لله رب العالمين

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
عناصر قوة الشيعة التي يراد ضربها/ 9/ شعائر الإمام الحسين
إنهاء عقد الشركة الكورية وصلته بدول الجوار
امريكا ما بعد ترامب...
مرض أخلاقية الهزيمة أشد فتكآ من جائحة كورونا
قاسم سليماني والمهندس ذي الفقار محور المقاومة
خارطة العالم تتغير بقلم إيراني، والاعداء سقطوا مدحورين
ربيع 2012 ..
الخامنئي يقف على أرض اليقين ..
مطلب جماهيري لابد منه؟ !
الايدي الامريكية ذات القفازات الممتدة للحوار والتفاوض هي نفسها الايدي القاتلة...!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 76.1
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 327.87
ريال سعودي 318.47
ليرة سورية 2.33
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك