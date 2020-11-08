المقالات

بمناسبة تأخير الراتب..!


 

ضياء ابو معارج الدراجي||

 

في ايام الحرب العراقية الايرانية..

 إنزلت قوة مغاوير على قمة جبل شاهق على الحدود العراقية التركية لايمكن الوصول اليها الا بالطائرة او بواسطة البغال..

نَفَذَ الغذاء والمؤنه  فاتصلوا بالمقر الرئيس الذي ابلغهم بارسال الطعام والماء على ظهر( بغل) وانه سيصل اليهم خلال ست ساعات.. صعد (البغل) الى اعلى الجبل والجميع يراقبه وينتظر وصوله.. وبعضهم راح يراقبه بالناظور لينسى الجوع والعطش.. وصل البغل على مسافة ساعة واحدة من الجنود على قمة الجبل.. وتوقف فجأة وهم ينظرون اليه.. التفت يمينا وشمالا.. ثم القى نفسه وما يحمل على ظهره من طعام وماء في الوادي منتحرا .. وسط ذهول الجميع.. التفت احد الجنود الى رفاقه وقال:

هي لگمة خبز وبيد البغل ماتنراد!!.

🔚وصلت الفكرة.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
تحطيم إرث ترامب..بايدن وملفات المنطقة..!
بمناسبة تأخير الراتب..!
باختصار شديد أمريكا هي المشكلة لا انت
لا دِيّة لقطرة من دماء الشهيدين أقل من دمار أميركا
متى يستفيق العراق من الصدمة؟!
ماذا لو اطلع علي الولي؟!
الحاج قاسم سليماني شكراً لك أيها المؤمن الغيور
نفهم المسرحية ونتفكر..
صور السيد الكاظمي من الخاسر ترامب لم تنفع "الرجلين"
بايدن القادم وترامب المهزوم
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1408.45
الجنيه المصري 75.87
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك