نفهم المسرحية ونتفكر..

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هشام عبد القادر || تبادل أدوار رئاسية لأمريكا وكل رئيس ينفذ خطة ويكمل ما سبق وإختراع أسماء تخلق الصراع بين العرب والمسلمين ونحن عادتا لم نشاهد المسلسل السابق بتمعن كيفية نهب ثروات المسلمين وخلق الصراع وخلق أدوات للصراع مثل القاعدة وداعش الخ. ويعلم الله ماالذي يدور في رأس الرئيس الجديد لأمريكا المشكلة ليس بكل الإمة هناك إمة عرفت المخطط ووقفت ضده مثل دول محور المقاومة التي لم تؤمن ولا بدعاية اي رئيس إمريكي . نعم كفر مطلق بالطغاة فكل ما يدعون المستكبرين من دعاية حقوق إنسان وديمقراطية كاذبة.فهم ذالك عقول متفكرة. المشكلة بمن يكون ادوات مع أمريكا والصهاينة وينجرون وراء مخططهم ليتم تنفيذه بكل الأوطان العربية والإسلامية. علينا حاليا نصيحة لكل من يشاهد الأحداث السابقة ووجه الدمار الذي حل بالشعوب والأوطان المظلومة أن يتفكر ويفهم مسرحية الغرب الذين هم يخرجون بأدنى خسائر ويحملون المسلمين الخسائر المادية والروحية والإقتصادية. ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. والحمد لله رب العالمين