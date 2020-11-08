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الملائكة والشياطين


 

ضياء ابو معارج الدراجي||

 

من يتابع الفلم الامريكي (الملائكة والشياطين) وكيف ان امين السر العام للفاتيكان الشاب تصدر كبطل جريح نتيجة انقاذه لدولة الفاتيكان من جريمة ارهابية بتفجير نووي بعد مقتل البابا الاقدس واختطاف الشخصيات الاربعة المرشحة للباباوية وقتلهم الا واحد تم انقاذه وكذلك زيادة جرائم القتل للحرس والشخصيات الامنية التي كانت تدير ملف امن الفاتيكان ليتم الاتفاق على ترشيح امين السر العام الشاب ليكون البابا الاقدس للفاتيكان لكن بالصدفة يتم اكتشاف تسجيل كامرة نصبها قائد الحرس المقتول بامر من البابا الاقدس المقتول لتفضح الامين الشاب وتكشف سره ومسؤوليته عن كل أحداث القتل والتفجير والاغتيالات وعند استدعائه من العلاج للتنصيب اكتشف ان الفاتيكان كشف امره لذلك حاول الوصول الى خارج المبنى الى الساحة التي تجمهر فيها المؤمنين والشهود على بطولته لينقذ نفسه لكن لم تتح له الفرصة للخروج بسبب المحاصرة له من قبل امن الفاتيكان بذلك احرق نفسه لتنتهي قصته هناك ويعلن الفاتيكان عن البابا الاقدس الجديد وكذلك يعلن عن وفاة الشاب البطل متأثرا بجروحه اثر عملية إنقاذ الفاتيكان من التفجير.

هكذا هي تشرين الفرق فقط ان امين السر استطاع ان يصل الى الجمهور المخدوع وينصب رئيسا للوزراء.

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