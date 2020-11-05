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من هو القائد الجديد لدولة الأعور الدجال؟!


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي||

 

[ وَ لَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَ لَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ ۗ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ ۗ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۙ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَ لَا نَصِيرٍ  ]

الأعور الدجال و الثابت بالفكر الرصين الذي يقوم على استنتاج المفاهيم على اساس المعطيات ، انه ليس هو شخص محدد بعينه و ذاته ، انما هو فكر و دولة تنظر الى الامور من ناحية النفع الموجه الى  مصالحها الذاتية ، و ان كان ذلك على حساب دمار الكل فهي تنظر بعين واحدة فقط .

محل الشاهد :

الكل كان و مازال مشغول بأمر من هو الرئيس لدولة الاحتلال الجديد ؟!

و من سيستقر اليه الامر ، وكأن الجديد سيختلف عن الذي قبله ؟!

هذا الامر اعتقد المفروض لا تسري العقول في التفكير فيه ، لأنك ستبذل الجهد و الوقت لهذا الامر في غير محلة ، حيث ان من الثابت و الواقع ان من تسير كل سياسات دول الاحتلال هي اسرائيل و هذه حقيقة ملموسة حتى لقبت بالبنت المدللة .

اذن لا يحتاج الانتظار و التفكير و التحليل و الاستنتاج  و المتابعة عن من هو رئيس الجديد ، لان ذلك امرا محسوما بتا ،حيث لن تختلف سياستهم اتجاه الاسلام و المسلمين و المؤمنين ، لان دول الاحتلال تتوجه بسياستها التوجه النابع من الطابع الدين العقائدي المترجم الى سياسة ظاهرها الابتعاد عن الاطار الديني ، حيث انهم يسعون الى اتباع ملتهم ، هذا الاتاباع ليس بالضرورة بإعلانك التخلي عن الاسلام و لكن بسلوكك و توجهاتك التي تثبت انك خارج نطاق دائرة الاسلام ، و شريعة الخاتم ( ص ) .

و الا ماهو التطبيع مع اسرائيل ؟!!

انما هو من مصاديق اتباع الملة و الرضى و الخضوع ، والعجب كل العجب اليوم يبرر هذا بتبريرات حتى شرعية بغية التغطية على قبيح فعل من رضى به او يوجه له و يثقف انه الحل الوحيد لسعادة الشعوب .

فمتى تفوق الامة من سباتها ؟!! ، وعليه لا داعي يشغل الفكر والاعلام لانتظار من سيقود دول الاحتلال لانها من الاصل منقاده ، و انما من يأتي مجرد واجه لقيادة رسالة فكرة هي اتباع الملة و السيطرة الدينية العقائدية و محو الاسلام و المؤمنين من الساحة

اللهم انصر الاسلام و المؤمنين نصر عزيز مقتدر

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