عن شيطان التماس الكهربائي اللعين..!

حسن المياح||

· ( من مصاديق أخلاقية الهزيمة هو قبول عذر التماس الكهربائي في إخفاء , وإلغاء , وطم , ومحو , كل جرم وجريمة , وذنب وجريرة . )

يا تماس كهربائي ...

أنت فذلكة شيطانية يستخدمها الحاكمون الطغاة , الفاسدون البغاة .... ???

وأنت الحيلة الإبليسية التي يتذرع بها لخداع النائمين الجبناء المغلوب عليهم أمرهم .... ???

يا تماس كهربائي ... أنت طوق نجاة وسربال ثوب يتجلببه السارقون والمزورون والناهبون .... ???

وأنت رحمة تلحف وتغطي وتستر عورات الحكام الظالمين المجرمين الناقمين ....???

وأنت العذر القاطع الذي لا يستأنف حكمه بالرغم من عدم ثقة وإطمئنان ويقين القضاة الحاكمين .... ???

يستأنس حكمك الطغاة الناهبون لأنك تخلي سبيلهم , وتسقط الدعاوى التي ترفع ضدهم , وتجعلهم في مأمن من المسائلة , وهم البغاة اللصوص السافلون .... ???

كم جريمة وغدر , وظلامة وقهر , وسرقة ونهب , ونقمة وإنتقام , وعثرة وتلبس , محوت وسهلت , وغطيت وأبطلت , وأقلت والغيت , وأنت تعلم أنك كافر كاذب , أفاك أثيم , مزور خادع , مجرم حقير , ..... والطيور على أشكالها تقع ... ???

كم أنت يا تماس كهربائي فرجت الهم , ورفعت الغم , وأرحت الحال , ومكنت الظلم والجور , ودافعت الدفاع المستميت بلا رسم محاماة , ولا وكالة عدل مصدقة تملك , وتنجي اللصوص والقتلة , والفاسدين والمجرمين , والحاكمين الظالمين , وتمكن الأحزاب والكتل على الطغيان والإجرام , والبغي والحرمان , والنهب والهجران , ولا تبقي مثلمة ولا موبقة ولا منقصة إلا وإرتكبت وسهلت ركوبها , وغررت وأغريت وأرشدت لسلوكها , وأشرقت وحببت فعلها , وكأنك ملاك هدى , وإمام رشد , وقائد سلوك رفيع نبيل ...???

ما أنت يا تماس كهربائي , وما أعظمك حلآ , وما أبغضك لؤمآ , وما أكبرك ملجئآ , وما أتعسك ملاذآ , وما أقواك مدافعآ , وما أهونك وسيلة , وما أثخنك غطاءآ ساترآ , وما أهزلك إنحرافآ وتسافلآ , من دون تكليف , ولا رشوة , ومن غير توسل , ولا واسطة , بلا إنفاق مال , أو بذل رجاء .....???

يا تماس كهربائي اللعين ...

أنت جعلت من نفسك المجرمة الهزيلة وسيلة رخيصة هابطة مباحة , وسلعة رديئة هابطة مساغة متاحة , تخدم من لا يستحق الخدمة بالباطل والظلم والتذرع الكاذب والتزوير والتدليس والخداع والغدر والغش الواضح المعلن الصريح , بالوقت الذي فيه أنت الطاقة الكهربائية التي هي منة ونعمة من الله سبحانه الخالق العظيم جبار السموات والأرضين , التي تشرق وتنير , لا تظلم وتخفي ; وتضيء وتهدي , لا تعتم وتضل .... ???

كم أنت يا تماس كهربائي ظالم فاجر , كافر مجرم , طاغ باغ , حقير لئيم , سارق ناقم , للشعب العراقي حيث تكون محاميآ وضيعآ مدافعآ للحاكمين الظالمين , وحجة سافلة رذيلة للمسؤولين المجرمين الناهبين , ودليلآ مزيفآ فاسدآ يدمغ الشعب العراقي حين يهب نهضة وإنتفاضة وثورة مطالبآ بحقوقه التي نهبها الحاكم المسؤول الظالم , السافل الرذيل التافه , ..... وحين يتظاهر الشعب العراقي بإرادة شجاعة , وهمة باسلة عالية , لقلع جذور كل حاكم ظالم , ومسؤول فاسد , ومتمكن ناهب , ولص مجرم سارق .... ???

أما تخاف الله سبحانه الجبار القاصم المنتقم , وتعلن رفضك حجة ودليلآ برهانآ , وتقدم إستقالتك عن الخدمة الباطلة المزورة لقناعة عجزك وفساد أدلتك وتزوير براهينك دفاعآ ودفعآ وترافعآ , وتلغي وجودك المطمئن المنجي المسر المبريء للذمة كذبآ وزورآ , وبهتانآ ومينآ , لكل حاكم مجرم ظالم , ومسؤول ناهب فاسد , ومتسلط سارق غاشم , بأنك أسطورة لاغية مزيفة , وحجة واهية مهزلة باهتة , ودليلآ كذبآ غاشآ مفتعلآ خادعآ ...???

حتى لا يأمن الحاكم الظالم الناهب , والمسؤول المجرم الفاسد السارق , بأن عذره المتمثل بالتماس الكهربائي مقبول مقنع , منجي من الهلكة , مانع الهلاك , لا يرد ولا يستأنف عليه الحكم أو يرفض القرار , وأنه الدليل الثابت البات , الدامغ الراسخ , القوي الذي لا يناقش , ولا يحاور , ولا يرفض , ولا يرد .........

وأنه الحكم العدل ....!!!

الذي هو المتعارف عليه في شريعة الغاب , وشريعة الطغاة البغاة اللصوص الظالمين ... ???

وقانا الله شره , وكفانا لؤمه وضرره .

كم أتمنى للتماس الكهربائي أن يحدث ويكون شرارة حارقة واقعآ , ويقلع وجود كل من يتذرعه وسيلة , وينسفه نسفآ , ويذروه تفاهات وسفاهات ومهازل فارغات هباءآ منثورآ .

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