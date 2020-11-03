المقالات

فلنكن صادقين ليتحقق الوعد الصادق .  


  هشام عبد القادر||   كل إنسان يفكر ويحلم ويتمنى وكلا له أجل وكتاب فماذا علينا لو نكن صادقين في كل تفكير وهدف نسعى إليه بشكل وحدوي في سعينا الحلم والهدف سيتحقق والهدف ليس معدوم بل موجود ولكن نمشي بالطريق الى هذا الهدف بتكاتف وتعاون كل الأحرار والمخلصين والصادقين .  لله وعده صادق فلنكن صادقين بالمسير الى وعده .  وعد بنصره للمؤمنين ووعده يتحقق .  ووعد بالفتح المبين يوم لا ينفع الذين كفروا إيمانهم. ووعد بهلاك المجرمين نعم جعل لمهلكهم موعدا وعدا غير مكذوب .  ووعد الأخرة سيأتي ينتصر به عباد الله فلنكن صادقين فقط لنقرب المسافة بيننا وبين الهدف الذي جعله الله لنا هدف في أنفسنا وليس نحن من وضعنا الهدف بل من صنع الله  الهدف تشرق الأرض بنور ربها ويأتي يوم معلوم يأفل الشيطان  وتظهر دولة العدل ويرث الأرض عباد الله الصالحين . فأين منا يحلم بهذا الهدف الذي خطه الله لا يكون فساد ولا قتل ولا دمار بل يعم السلام على العالمين ويهلك المجرمين . الذين كذبوا بوعد الله .  من الشروط. لنيل الهدف السعي بالصدق والإخلاص ووحدة القلوب لا نحمل الأنانية التي سقط بها إبليس . أنا خيرا منه .  فلا نحمل صفة الأناء بل نحمل صفة الصدق والإخلاص نحن جميعا يدا بيد.  محور مقاومة واحدة وأحرار بمختلف اللغات بالعالم نحن واحد جميعا نسعى لهدف واحد خطه الله بعالم الأزل . ندخل الاقصى كما دخلناه أول مرة  ونقول الحمد لله رب العالمين
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
فنتازيا نقاشية..!
منجزات بطعم العدس..أهبِطوا مِصرَ فأن فيها ما سألتم..!
الدكتور أحمد الچلبي خسارة بلد..
فلنكن صادقين ليتحقق الوعد الصادق .  
السلوك الوظيفي المثالي
أوروبا والذئاب المنفردة
مشاريع التطويق والتجويع لأجل التركيع والتتبيع!.
بين الحشد والحرس الثورة قصة عقيدة ..
ذَبح العراق بإتفاقيات الخراب ..
ذكريات من والدي ج3
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1388.89
الجنيه المصري 75.76
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.32
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
لمياء سعد عبد اللطيف : حولت الكي كارد الى ماستر وقطع راتبي لمدة ٤٥يوم كما يقولون ومعظم المتقاعدين يعانون من هذه المشكلة ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابن الكاظمية المقدسة : لعد تعلموا زين ...من مسوين مناهجكم عائشة أم المؤمنين و الحكام الأمويين والسياسيين خلفاء لرسول الله صلى ...
الموضوع :
بالفيديو .... هذا ما يدرسه السنة لابنائهم في مرحلة الثانوية وياتي المدعو كمال الحيدري ليقول ان الشيعة يكفرون السنة
Sadiq U Alshuraify : I read your article is really good I like it ...
الموضوع :
ألم تقرأوا الرسائل أبداً؟!
أبو علي : أنا أحد منتسبي شبكة الإعلام العراقي منذ تسنم الجوكري نبيل جاسم إدارة الشبكة والى اليوم لاحظنا أن ...
الموضوع :
قناة العرقية..السلام عليكم اخوان..!
علي الدر : تقارير مهمه للمتابعه ...
الموضوع :
مالذي حكت عنه هيلاري كلينتون بوثائقها البسرية؟!
ابو اوس : السلام عليكم القانون العرافي في حضانة ونفقة الاطفال قانون ظالم لا يتبع الشريعة الاسلامية ، وهو قانون ...
الموضوع :
النظر في قانون الاحوال المدنية وكثرة الطلاق في العراق
مازن عبد الغني محمد مهدي : السلام على سيدتنا امن بت وهب ولعنه الله الدائمة على زرقاء اليمامة بحق محمد واله الاطهار المطهرين ...
الموضوع :
زرقاء اليمامة وعملية اغتيال النبي محمد( ص) ؟
مازن عبد الغني محمد مهدي : الله يفضح الظالمين بحق محمد واله الاطهار المطهرين اعتء الاسلام اعداء ال محمد الطيبين الطاهرين بحق محمد ...
الموضوع :
فضيحة مدوية.. تورط وزير إماراتي بـ'اعتداء جنسي على موظفة بريطانية
قاسم عبود : الحقيقة انا لا اصدق ان بعض العاملين في موقع براثا لا يعرفوا كيفية اختيار المواضيع للنشر . ...
الموضوع :
فنان..يؤخر رحلة عنان..!
أحمد عبدالله : كتاب نهج البلاغة بالانجليزية ...
الموضوع :
أنجاز كتاب "نهج البلاغة" يتضمن النص العربي الأصلي مع ترجمته الإنجليزية
فيسبوك