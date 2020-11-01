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بيذ سته بلف..!


 

 د حسين القاصد||

 

 من المضكورات في طيات الكتب ( حلوة طيات موووو؟ ) يكولون بأيام الحصار الجائر جان المواطن العراقي ياكل (نشارة الخشب ) والبعض سافر وصار مناضل .. والبعض بقى جوعان وصار متخاذل .. وناس راحت لسورية وناس راح لعمان وناس راحت لندن وللجزائر وهلم (جري!!) .. بس اغلب العراقيين جانوا مايقبلون يروحون لليمن لأن (بيها صالح ) ، وظلت بغداد السلام شابعة حرب واليمن السعيد !! (بيها صالح ) وطلابتنا وي اليمن قديمة .. وسوالف محزنة بيها بلقيس وبيها سبأ .. المشكلة يابلد تكظه يكول اني اصل البشرية .. المصريين كل حضارتهم كَبور مال فراعنة ويكولون احنه اهل الحضارة ومحمد حسنين هيكل يمدح بـ ( طه حسين ) وطه حسين مال كَبل ما انطاها ولاينطيها لأي واحد مو انوب لهيكل .. يكولون المصريين مال كَبل معجبين بـ (جمال ) عبد الناصر !! والمصريات معجبات بجمال (يوسف ) واشتغلت رحمة الله المصريين تكطعت روسهم بنكَسة حزيران .. والمصريات تكطعت اصابعهن بسالفة زليخة من (زلخت روحها على يوسف .. تكول ماشايفه ولد !!) المهم ، جانوا الاخوان جايبين رابعة وياهم وجانت الاحزاب الاسلامية تؤمن بتعدد الزوجات الى 9 نسوان ( مثنى +ثلاث=خمسة +رباع= تسعة .. فكل واحد من الاخوان جايبله (9) نسوان وياه وجاي .. هسة لو مسوينها بالعدلة (10)  !! ماعلينا بالوادم .. يكلك الحلم العربي جان يخبل بس الوادم كلها حايرة بواو (عمرو بن العاص ) لاهي فتحة حتى واحد يباوع منها ولاهي ضمة حتى واحد ينام ويرتاح ولاهي (كسرة ) وجه .. يمكن اختصروهن كلهن وجابو الواو .. حتى عمرو جان يتكَلب لأن هو عند واو بالاخير واللي يسأله هاي الواو منين لك يكَول هاي (واوي ) الله يبعد عنكم الواوية.. واتفاقية الفول والطعمية.. هسة لو متفقين بزمن طه حسين.. حتى نعرف گلگامش شوكت ظهر وحتى نقرأ القرآن صح.. هم جا گلنه النفط مقابل تصحيح اللغة في الخطاب الحكومي.. جا شنسوي بالاهرامات ومقبرة وادي السلام دخلت قائمة التراث العالمي. الكارثة العراق هم بيه ( صالح) وبيه مصطفى بس ما اعترض على الإساءة للمصطفى.

قريبا جدا بعد قانون معادلة الشهادات الجديد.. وبعد اتفاقية (ربنا يخليك) و ( يعطيك العافية)..وخراب التعليم على يد عبد الرزاق العيسى وخلاياه النائمة والتي استيقظت من جديد . سيكون الحال : بيذ سته بلف

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