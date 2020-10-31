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إجراءات هيئة التقاعد تتاخر اكثر من سنة


 

ضياء ابو معارج الدراجي||

 

احد اخوتنا توفي في وزارة الدفاع لم يحصل ذوية على راتبه التقاعدي الا بعد سنة وثمان شهور بسبب الروتين القاتل وكتابنا وكتابكم.

لم يسال احد نفسه كيف تعيش عائلته بعده خلال هذه السنة والثمان شهور من الجوع والحرمان وكيف يتدبرون امرهم وهناك الاف الحالات .

لذلك نطلب ان تضاف مادة ضمن هذا المقترح ان يتم البدا بمعاملة التقاعد قبل سنة من الإحالة على للتقاعد  ويسلم بطاقة الماستر كارت التي لا تفعل لحين وصوله الى اخر يوم للسن التقاعدية حتى يستمر الراتب حتى اخر يوم ثم ياخذ المتقاعد كتاب انفكاكة من دائرته الى هيئة التقاعد لتفعيل بطاقة الماستر دون حدوث انقطاع او تعطيل للراتب .

اما المتوفي يستمر صرف راتبة الوظيفي حسب القسام الشرعي لحين اكمال معاملة تقاعده من قبل دوائر التقاعد

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